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Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором

14.06.2017 15:30
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Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором

С целью противодействия нелегальной миграции, недопущения перемещения оружия и контрабанды из «ЛДНР» в обход пограничного пункта пропуска «Донецк» (напротив временно контролируемого боевиками пункта пропуска «Изварино»), на обоих флангах пункта пропуска проводятся работы по установке заградительного забора. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.

На территории Ростовской области реализуется ряд масштабных инфраструктурных проектов с учетом расширения Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

В частности, летом (ориентировочно – июль) запланировано начало строительства для нужд ПУ ФСБ РФ по Ростовской области многоквартирных домов в гг Ростов-на-Дону, Таганрог, Миллерово, Новошахтинск. Госкомпания «Российские автомобильные дороги» на территории Октябрьского, Аксайского, Азовского районов и городов Новочеркасск и Батайск Ростовской области начала подготовительные работы по строительству дороги в обход н.п. Аксай.

Источник 62.ua



Теги: Донбасс, Российская Федерация, пограничники, забор, ФСБ, Тымчук, пункты пропуска, ОРДЛО
 
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