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В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед
Европейски союз согласовал сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед, а также предлагает исключить из списка мочевину, сообщает УНИАН.
"После бурных обсуждений удалось достичь сильного компромисса, на который согласились все три учреждения (Европарламент, Еврокомиссия и Мальтийское председательство, - ред.). Он предусматривает предоставление Украине преференций на все сельскохозяйственные продукты, предложенные Европейской Комиссией, причем пять из них частично восстановлены, а из промышленного комплекса удалена мочевина", - сказано в сообщении.
В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда – 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных – 3 тыс. тонн, пшеницы – 65тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя – 325 тыс. тонн.
Кроме того, в документе указано, что товары, которые вывозятся с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, будут предметом дополнительных проверок.
Отметим, что принятие такого решения является ответом на чувствительность некоторых государств-членов в сельскохозяйственном секторе.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, сокращение, продукты, квота
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