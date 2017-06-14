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В Украине без работы могут оказаться СТОшники и ремонтники быттехники
Мастера по ремонту техники, которые трудятся вне фирменных центров, останутся без работы. Как только будет принят законопроект №5419 о недопущении злоупотреблений в сфере регистрации и обращения знаков для товаров и услуг многие сервисы по ремонту различной техники (СТО, рембыттехника и прочие) прекратят свое существование. Останутся только фирменные мастерские, где цены будут значительно выше. Об этом заявил директор Internet Invest Александр Ольшанский, передает UBR.
«Как только производитель получает любой инструмент влияния на конкуренцию (сертификация или защита прав интеллектуальной собственности, неважно) и ценообразование, товары тут же дорожают на десятки процентов. Потому что вы не сможете отремонтировать машину не оригинальными запчастями. Авторизованный сервис их не поставит, а в не авторизованный вы пойти не можете», - рассказал Александр Ольшанский.
Если «умрут» не фирменные сервисы по ремонту мобильных телефонов и другой электроники, то только в Киеве работу могут потерять около 45 тыс. чел.
«То же самое касается ассортиментных ограничений. Например, ассортиментная линейка Sumsung в Польше в пять раз больше, чем в Украине», - отмечает Ольшанский.
Теги: Украина, Донбасс, ремонт, безработица, СТО, быттехника, сервисный центр
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