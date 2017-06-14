В Украине вводятся новые экзаменационные билеты по ПДД

14.06.2017 08:50

Со следующей недели в Украине внедряют новые экзаменационные билеты по правилам дорожного движения. Об этом на церемонии открытия сервисного центра в Киеве сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

«У нас запланировано на следующей неделе внедрение новых экзаменационных билетов», — сказал он.

В результате общественного обсуждения новых билетов по ПДД было получено свыше 110 тыс. замечаний и предложений. В обсуждении приняли участие 11 тыс. граждан.

А до конца года, кроме новых экзаменационных билетов, будет запущена обязательная видеофиксация как теоретической части, так и практической части экзаменов.

«Будем ликвидировать те коррупционные составляющие, на которые постоянно жаловались граждане, и надо будет забывать даже о теоретической возможности приобрести права, не имея знаний», — пояснил представить МВД необходимость новшества.

Напомним, глава Национальной полиции Украины заявил о рекордных поступлениях от штрафов с нерадивых водителей.

Источник fakty.ua