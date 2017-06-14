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Вятрович назвал агентов России, которые действуют в Киеве

14.06.2017 13:30
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Вятрович назвал агентов России, которые действуют в Киеве

Зависимые от России политики препятствуют проведения декоммунизации в Украине. Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Эти так называемые экс-регионалы - абсолютно пророссийские, зависимые политики. Я сомневаюсь, что это их жизненная позиция, это скорее выполнение каких-то обязательств перед Россией. Для России очень важно удерживать Украину в орбите своего влияния, в частности с помощью истории", - отметил Вятрович.

Глава УИНП также отметил, что борьба против декоммунизации в Украине сравнивается с борьбой против европейской интеграции и сокрушительной критикой безвиза.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, агент, декоммунизация, безвизовый режим
 
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