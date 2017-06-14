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Вместе с безвизом грядет экономическое чудо
Если проанализировать последствия либерализации для Украины, то увидим, что в скором времени наступит экономическое чудо Сейчас идет обычная эйфория от безвиза, но если серьезно проанализировать последствия либерализации визового режима с ЕС и его влияния на экономику Украины, то можно сделать вполне конкретные выводы, что же нам даст этот безвиз.
Есть очень хорошие данные платежного баланса Украины за четыре месяца этого года. Частные переводы в Украину составили около 2,8 млрд. долл. В том году эта цифра была близка к отметке в 7 млрд. долл. По большей части, это деньги украинских гастарбайтеров, которые они переводят в Украину и тем самым помогая нашей экономике. К слову, НБУ с начала текущего года скупил на межбанке около 700 млн. долл. Это как раз та часть валюту, которая была переправлена гастарбайтерами. Можно сказать, что золотовалютные резервы Украины растут за счет их денег и скорее всего в будущем еще больше вырастут, если приток валюты от гастарбайтеров увеличится.
Да, безвизовый режим ориентирован только на туристов, но как раз их это меньше всего касается. Поскольку в Украине где средняя зарплата на уровне одного билета на концерт в Венскую оперу, не стоит ожидать существенного роста туристических поездок в ЕС. У украинцев просто нет денег для поездок в ЕС. Тем более, у кого были деньги, они и с визами без проблем катались. А вот для тех украинцев, которые ищут работу, безвиз - это действительно то «экономическое чудо» .
Польша не только была главным лоббистом в вопросе безвиза для Украины, но и больше всех заинтересована в украинских гастарбайтерах, а поэтому даже готова немного нарушить трудовое законодательство ЕС. Украинцы могут по биометрическому паспорту въехать в Польшу, в качестве туриста, и тут же начать поиск работы. Если они находят временную работу, то польские власти согласны разрешить работать «по заявлению», без необходимости отдельно получать разрешение на работу и трудовую визу. Это существенно упрощает для украинцев трудоустройство в Польше и возможность почти легально там работать и получать легальную зарплату, которая как известно выше, чем в Украине. Хотя эта работа и имеет одно существенно «но». Работать в Польше «по заявлению» можно не больше 6 месяцев в году. Если украинец захочет работать более длительно, то нужно будет получать полноценную трудовую визу и разрешение на работу. А это сложнее. Но зато можно будет без проблем работать в Польше на сезонных работах. А именно на такого рода работы там много и украинцев с удовольствием берут и на стройку и особенно в сельскохозяйственное производство. В прошлом году около 1,2 млн украинцев воспользовалось работой «по заявлению», а теперь эта цифра может вырасти до 2-3 млн. человек. Так, что можно ожидать существенный рост экспорта рабочей силы в Польшу и соответственно роста приток валюты в Украину.
На данный момент, доля денег гастарбайтеров в ВВП Украины только около 6%. Это мало, если учесть, что в таких странах, как Грузия или Албания, этот показатель больше 10%. Поэтому сейчас ближайшая цель украинского руководства увеличить поток украинских гастарбайтеров в ЕС, а таким образом увеличить приток валюты в Украину. Именно безвиз может существенно ускорить процесс роста украинских гастарбайтеров в ЕС и тем самым решит не только проблему с притоком валюты в Украину, но что не менее важно, существенно уменьшит количество излишнего трудоспособного населения Украины. А это значит, что и в Украине уменьшится количество безработных и будет проще найти работу дома, кто не хочет уезжать на заработки.
Безвиз для Украины действительно может стать ответом на вопрос «Когда же в Украине зарплата будет, как в ЕС?» В самой Украине такое будет нескоро, но зато теперь украинцы получили возможность сами поехать за европейской зарплатой.
Источник korrespondent.net
Теги: экономика, Донбасс, Европейский союз, Польша, безвизовый режим
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