Вместо медреформы украинцы получат платную медицину, - Хомутынник

14.06.2017 13:50

Правительственный законопроект о медреформе №6327, который в первом чтении поддержал парламент, нельзя назвать "прорывом" в сфере медицины. Об этом заявил глава депутатской группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник.

"В документе нет ответов на основные вопросы – каким образом будет предоставляться специализированная медицинская помощь, какие будут разработаны реальные механизмы защиты интересов пациентов? Предложенный в правительстве механизм финансирования медуслуг и лекарственных препаратов явно не способствует сохранению здоровья людей и развитию украинской медицины, а только вводит платные медицинские услуги.

Государство гарантирует только экстренную и первичную медпомощь (консультацию семейного врача или терапевта). За дальнейшую помощь, при необходимости, пациентам придется платить из собственного кармана. В результате, для многих украинцев медицина станет недоступной – ведь, если у пациента нет денег, то для него не будет и специализированной медицинской помощи", – подчеркнул он.

Как сообщалось, депутатская группа "Партия "Відродження" не голосовала за правительственный законопроект №6327, которым в Украине предлагается ввести платные медицинские услуги.

"Депутаты нашей группы принимали участие в рабочих группах по разработке концепции медицинской реформы. Мы настаивали на ряде позиций, которые в итоге в Министерстве охраны здоровья учтены не были. Мы предлагали, чтобы медицинскую помощь беременным женщинам и детям в полном объеме гарантировало государство. Также важно ввести понятие "медицинские субсидии" для пенсионеров и социально-незащищенных слоев населения, у которых просто нет средств на оплату медпомощи, – подобные механизмы уже успешно работают в Канаде, Болгарии, Швейцарии.

Медицинская реформа в Украине необходима, но "Відродження" только за справедливую медицинскую реформу, которая действительно будет защищать людей. И мы призываем коллег по парламенту не голосовать за так называемую медреформу правительства в предложенном виде во втором чтении", – добавил Хомутынник.

Источник kp.ua