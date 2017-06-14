- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед14:30
- Вместо медреформы украинцы получат платную медицину, - Хомутынник13:50
- Вятрович назвал агентов России, которые действуют в Киеве13:30
Вместо медреформы украинцы получат платную медицину, - Хомутынник
Правительственный законопроект о медреформе №6327, который в первом чтении поддержал парламент, нельзя назвать "прорывом" в сфере медицины. Об этом заявил глава депутатской группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник.
"В документе нет ответов на основные вопросы – каким образом будет предоставляться специализированная медицинская помощь, какие будут разработаны реальные механизмы защиты интересов пациентов? Предложенный в правительстве механизм финансирования медуслуг и лекарственных препаратов явно не способствует сохранению здоровья людей и развитию украинской медицины, а только вводит платные медицинские услуги.
Государство гарантирует только экстренную и первичную медпомощь (консультацию семейного врача или терапевта). За дальнейшую помощь, при необходимости, пациентам придется платить из собственного кармана. В результате, для многих украинцев медицина станет недоступной – ведь, если у пациента нет денег, то для него не будет и специализированной медицинской помощи", – подчеркнул он.
Как сообщалось, депутатская группа "Партия "Відродження" не голосовала за правительственный законопроект №6327, которым в Украине предлагается ввести платные медицинские услуги.
"Депутаты нашей группы принимали участие в рабочих группах по разработке концепции медицинской реформы. Мы настаивали на ряде позиций, которые в итоге в Министерстве охраны здоровья учтены не были. Мы предлагали, чтобы медицинскую помощь беременным женщинам и детям в полном объеме гарантировало государство. Также важно ввести понятие "медицинские субсидии" для пенсионеров и социально-незащищенных слоев населения, у которых просто нет средств на оплату медпомощи, – подобные механизмы уже успешно работают в Канаде, Болгарии, Швейцарии.
Медицинская реформа в Украине необходима, но "Відродження" только за справедливую медицинскую реформу, которая действительно будет защищать людей. И мы призываем коллег по парламенту не голосовать за так называемую медреформу правительства в предложенном виде во втором чтении", – добавил Хомутынник.
Источник kp.ua
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, финансирование, реформа, медицина
- "Колоть" народ будет государство
- Мэр Донецка просит губернатора спасти людей с почечной недостаточностью
- Результат медреформы: в Украине больных оказалось больше, чем здоровых
- Губернатор Донецкой области даст денег на спасение больных с почечной недостаточностью
- Донецкая область готова к внедрению госпитальных округов, но нет законодательной базы
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев17:30
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей