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Впервые за полгода долар стал дешевле 26 гривень

14.06.2017 10:20
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Впервые за полгода долар стал дешевле 26 гривень

Нацбанк Украины повысил официальный курс гривни еще на 8 копеек,сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
На 14 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2599,5212 грн за $100;
2915,8829 грн за 100 евро;
4,5678 грн за 10 руб РФ.
На 13 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2607,0702 грн за $100;
2925,3935 грн за 100 евро;
4,5736 грн за 10 руб РФ.



Теги: НБУ, доллар, гривня, курс валют
 
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