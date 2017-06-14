Впервые за полгода долар стал дешевле 26 гривень

14.06.2017 10:20

Нацбанк Украины повысил официальный курс гривни еще на 8 копеек,сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

На 14 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2599,5212 грн за $100;

2915,8829 грн за 100 евро;

4,5678 грн за 10 руб РФ.

На 13 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2607,0702 грн за $100;

2925,3935 грн за 100 евро;

4,5736 грн за 10 руб РФ.