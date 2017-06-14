Завтра вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты

14.06.2017 12:10

В официальном издании парламента "Голос Украины" опубликовали закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты, документ вступит в силу 15 июня, сообщает телеканал 112 Украина.

Документ предусматривает штрафы 850-2550 грн за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо ее изображение. Повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф - от 2 550 грн до 5 100 грн или админарест до 15 суток.

При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут. Однако в законе не дается определение понятию "георгиевская лента" и не описано, как она выглядит.

Не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение: