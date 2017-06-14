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Завтра вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты
14.06.2017 12:10
В официальном издании парламента "Голос Украины" опубликовали закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты, документ вступит в силу 15 июня, сообщает телеканал 112 Украина.
Документ предусматривает штрафы 850-2550 грн за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо ее изображение. Повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф - от 2 550 грн до 5 100 грн или админарест до 15 суток.
При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут. Однако в законе не дается определение понятию "георгиевская лента" и не описано, как она выглядит.
Не будет наказываться использование георгиевской ленты или ее изображение:
- на документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года;
- на документах, выданных учреждениями образования и науки, предприятиями, учреждениями, организациями до 1991 года;
- в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на различных носителях информации;
- в произведениях искусства,
- в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом;
- на оригиналах боевых знамен;
- на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими;
- на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почетных захоронений;
- во время изложения или реконструкции (в частности, исторической) исторических событий;
- в частных коллекциях и частных архивных собраниях;
- как объектов антикварной торговли;
- в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.
Теги: закон, запрет, георгиевская лента
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