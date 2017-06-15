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АТО может перерасти в войну
Александр Турчинов отметил, что военные действия продолжаются на востоке уже три года, и переросли формат АТО как по продолжительности, так и по масштабам.
"Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", - подчеркнул он.
Также необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению.
Президент Украины Петр Порошенко комментирует: «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитно. По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса». Он охватывает целый ряд мер и шагов, которые нужно будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима».
Арсен Аваков: «Термин АТО был введен как тогдашняя реакция на необычную ситуацию, которая ранее не случалась в Украине. Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, это не специальная операция Службы безопасности с привлечением других сил, то очевидно, нужно пересмотреть статус, но не пересматривать суть».
Простым гражданам остается только ждать, к какому выводу придет Верховная Рада.
Источник: 6264.com.ua
Теги: Донбасс, Турчинов, война, АТО
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