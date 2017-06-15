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- Чтобы боевики не спились и были в форме, их регулярно заставляют стрелять 10:30
Чтобы боевики не спились и были в форме, их регулярно заставляют стрелять
(Друкуємо мовою оригіналу)
Серьезных военно-тактических целей перед группировками «ДНР» и «ЛНР» российские военные не ставят, потому что они реально не способны их выполнить. Перманентные боевые действия ведутся в основном для того, чтобы бандформирования окончательно не разложились и чтобы поддерживать иллюзию, что Россия не бросила «Новороссию» – так считает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Лидеры боевиков напротив утверждают, что украинская армия находится на грани разложения, и отдельные подразделения стреляют друг в друга – от сюда и жертвы среди украинских солдат. Тем временем, по данным пресс-центра штаба АТО, за последние сутки незаконные вооруженные формирования 52 раза нарушали режим тишины.
Российские военные советники отмечают, что долгие периоды затишья негативно сказались на боевой готовности вооруженных подразделений группировки «ЛНР». На прошлой неделе перед обострением на луганском направлении во время передислокации боевиков разведка ВСУ, и даже наблюдатели ОБСЕ, легко их обнаружили – такую информацию сообщил в интервью Донбасс.Реалии координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его данным, у боевиков на данный момент нет подготовленных военных. Учебные центры в Ростовской области и на неподконтрольном Донбассе за время краткосрочных курсов не успевают сделать из асоциального люмпена квалифицированного военного. Сегодня ставка наемника 15 тысяч рублей, если боевиков регулярно не привлекать к боевым действиям они спиваются и «военные части» перестают существовать как таковые, считает Дмитрий Тымчук.
«Если прекратить боевые действия, то и первый, и второй армейские корпуса «ЛНР-ДНР» рассыпятся в считанные недели. Тогда будет понятно, что Россия заморозила конфликт, что проплаченные государственные образования и населения брошены на произвол судьбы, их ожидает участь Приднестровья. Это будет подписание смертного приговора формированиям «ЛДНР». Вооруженные формирования, если они не участвуют в боевых действиях, они начинают разлагаться», – говорит Тымчук.
К тому же постоянные боевые действия нужны для того, чтобы создавать иллюзию, что Россия не бросает «Новороссию», считают военные эксперты. 15 июня на оккупированную территорию придет уже 66-й так называемый «гумконвой» из России. После таких посылок, как правило, начинаются обострения боевых действий. Но и за 14 июня было 52 случая нарушения тишины, из них 5 раз противник применял запрещенное вооружение, рассказывает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Боевики постоянно пытаются оттеснить ВСУ подальше от Донецка.
«На донецком направлении спокойных участков фронта, за исключением северных околиц Горловки, не было. Боевики активно открывали огонь вдоль всего фронта, причем наибольшая активность наблюдалась на Светлодарской дуге и в районе Авдеевки. В Авдеевке в результате такого обстрела был ранен один мирный житель», – сообщил Лысенко.
За 14 июня один украинский военный погиб, еще семеро ранены. Боевик, так называемый «заместитель министра обороны» группировки «ДНР» Эдуард Басурин утверждает, что украинские военные сами в себя стреляют, поэтому и гибнут.
«В результате перестрелки первого батальона 92-й бригады ВСУ и националистами ДУК «Правый сектор» погиб один и получили ранение двое военных ВСУ», – заявил боевик Эдуард Басурин
По усредненным данным украинской разведки и группы «Информационное сопротивление», в армейских корпусах боевиков сейчас состоит около 38 тысяч. Серьезных перегруппировок не наблюдается. На данный момент проверяется информация о переброске 30 танков из России по железной дороге.
Источник: radiosvoboda.org
Теги: Донбасс, стрельба, ДНР, ЛНР, боевики
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