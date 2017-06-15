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Деликатесы мира и приправы: как луганчанка покоряет Киев
Луганчанка Татьяна Ткаченко покоряет Киев своими деликатесами: британские лимонные курды, южно-африканское вяленое мясо и разные приправы. 3 года назад луганчанка выехала из родного города и, как многие переселенцы, решила начать жить заново, открыв свое дело. Об этом сообщает «Радио Свобода».
В июне 2014 года Татьяна Ткаченко вместе с мужем поехала на 10 дней в отпуск. Как и многие переселенцы, захватили с собой одну сумку вещей и уехали отдыхать на Западную Украину. А приехав в Киев, где должны были сесть на поезд в Луганск, узнали, что возвращаться домой опасно. Так до октября с одной сумкой и просидели в столице, пока родственники не прислали вещи. Желание творить и кулинарить появилось еще в Луганске, рассказывает женщина, но тогда она понимала, что в родном городе такие эксперименты могут не оценить. Другое дело – столица.
«Еще гуляя в долинах Яремче, думали сделать что-нибудь такое, прям "ух!". Думали про арахисовую пасту, которой в Луганске не было, а значит, ее везде нет. В итоге из всего списка остался только лимонный курд», – говорит Татьяна.
Дружба с лимонным курдом тоже началась внезапно, рассказывает Татьяна. Лимон в семье любят, поэтому неудивительно, что и в деликатесы старались добавлять именно лимонный крем. Вот во время одного из таких приготовлений сладкого и нашли заветный рецепт курда. Со временем он усовершенствовался и получился свой.
«"Гурманьяки" делают нечто съедобное, что не очень известно здесь, но популярно где-то там. Курд – must have на британском столе, наряду с джемами. Билтонг – это вяленое мясо по южноафриканскому рецепту. Кулинарные соли подсмотрели в американских рецептах», – рассказывает Татьяна.
Работать приходится постоянно, делают продукцию под заказ, без всяких «пусть постоит баночка в холодильнике». Тогда продукты и вкуснее, и свежее. Процесс постоянно один и тот же, говорит Татьяна.
«Лимоны собрать, отмыть, натереть, отдавить сок, смешать с сахаром, с яйцами и с маслом. Все медленно томить на паровой бане. Разлить по банкам, охладить, наклеить этикетки и отвозить к клиенту», – рассказала луганчанка.
Билтонгом чаще занимается коллега Виталий – бывший одногруппник Татьяны, который живет в Харькове. А вот соль – тоже «территория» луганчанки. Здесь специи на любой вкус: соль с базиликом, с чили, лимонная и даже малиновая. На этом останавливаться не собираются, впереди – покорение новых рецептов.
«У нас есть изумительный арахисовый соус, не сладкая паста, которую привыкли на хлеб намазывать, а именно соус. Вот в листовые летние салаты – это просто шикарно. Мы уже отработали курд без яиц и с минимальным количеством сахара, чтобы это была не сладкая, а полезная еда», – говорит Татьяна.
В будущем Татьяна хотела бы открыть свой магазин. Но в ближайшее время планирует расширять свою географию – выходить в Европу.
Теги: Донбасс, Киев, Луганск, деликатес
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