Если на Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и РФ, - Геращенко

15.06.2017 11:50

Если на оккупированном Донбассе возникнет экологическая катастрофа, она достигнет и Российской Федерации. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире "5 канала".

Так, по словам Геращенко, из-за агрессии России на востоке Украины существует риск возникновения техногенной экологической катастрофы. "Вследствие агрессии Российской Федерации, мы имеем там очень серьезные экологические риски: начиная от затопленных шахт на оккупированной территории - в некоторых из них при предельном уровне воды 164 метра, вода уже достигла 163 метра - и Российская Федерация должна была бы подумать, что если там случится экологическая и техногенная катастрофа, то она достигнет территории Российской Федерации через подземные воды, через все эти грунтовые проблемы", - сказала Геращенко.

Источник: rbc.ua