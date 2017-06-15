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Эксперт рассказал о госпрограмме по жилью за полцены для переселенцев
В начале текущего года был принят закон, позволяющий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) приобрести жилье за половину стоимости. Вторую половину взяло на себя государство, однако, не предусмотрело на это деньги. Когда можно ожидать финансирование программы – в текущем или следующем году, рассказал глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин в эфире «Громадського радіо».
Эксперт сообщил, что был принят закон №4550, который предусматривал определенные льготы для переселенцев и ветеранов АТО. После подписания президентом это стал закон №1954.
Руслан Калинин отметил, что закон предусматривает поддержку при покупке жилья для переселенцев и участников АТО в размере 50% либо ипотечный кредит под 7% кредитную ставку.
Законопроект не предусматривал средств. Сейчас группа депутатов внесла законопроект 6515, который предусматривает изменения в бюджет 2017 года и выделение под эту программу 2 млрд грн. Это даст возможность около 5 тыс. переселенцев воспользоваться этой программой уже в этом году, если Верховная Рада проголосует.
Воспользоваться программой могут семьи переселенцев, все члены которой не имеют имущества на подконтрольной украинской власти территории. Человек должен иметь справку переселенца.
По программе переселенец имеет право взять 21 кв. м на одного члена семьи и плюс 10,5 кв. м на семью.
Механизм участия в программе:
получение справки переселенца;
подача документов в Государственный фонд содействию молодежному жилищному строительству, которое предлагает перечень застройщиков;
выезд на объекты и выбор квартиры;
подача заявления;
рассмотрение заявления комиссией;
в случае положительного решения, на спецсчет переселенца государство кладет половину стоимости.
По данным Министерства социальной политики на начало июня зарегистировано 1 млн 591 тыс. 365 переселенцев. Эксперт отмечает, что нужно запустить пилотный проект и понять, сколько человек захотят воспользоваться программой. Сейчас сложно предусмотреть количество человек, так как не все смогут воспользоваться этой программой. «Не воспользуются незащищенные слои населения, многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью. Поэтому, какая бы ни была кредитная ставка, они не смогут взять кредит. Речь идет о работоспособных людях, о тех, у кого есть средства на первоначальный взнос, который необходимо будет сделать в размере 10%. Я думаю, огромного ажиотажа не будет», – сказал Руслан Калинин.
Программой будет заниматься Государственный фонд содействию молодежному жилищному строительству. По мнению эксперта, сейчас нет смысла становиться на учет, т.к. нет реального финансирования. Только после принятия законопроекта ВР можно говорить, что программа заработала.
Как уже сообщалось, 9 апреля 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в ст. 4 Закона Украины "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" по реализации государственных жилищных программ». Целью Закона является обеспечение удешевления стоимости строительства или приобретения жилья для социально уязвимых категорий граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государственная поддержка, предусмотренная данным законом, заключается в уплате государством 50% стоимости строительства или приобретения доступного жилья и / или предоставлении льготного ипотечного жилищного кредита.
Напомним также, что 9 марта Ощадбанк объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО. Условия:
кредиты на покупку жилья будут выдаваться на срок до 30 лет под 20% годовых;
можно получить кредит в размере до 90% стоимости недвижимости, которая будет выступать в качестве залоговой. При этом залогом может выступать как покупаемое жилье, так и недвижимость, которая принадлежит поручителю, например, родственнику переселенца или же непосредственно заемщику;
процентная ставка по кредиту является фиксированной на весь срок кредитования;
условиями кредитования предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без каких–либо штрафных санкций со стороны банка.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, жилье, Верховная Рада, переселенцы
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