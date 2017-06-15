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Марьинку обстреляли из артиллерии.

15.06.2017 13:50
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Марьинку обстреляли из артиллерии.

Жилые районы Марьинки сегодня, 15 июня, утром обстреляли из 120-мм артиллерийских орудий. Об этом сообщил в Facebook глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В результате обстрела жертв и пострадавших нет, однако были разрушены и повреждены частные домовладения.

«Сегодня в 07:30 боевики, используя 120-миллиметровые артиллерийские снаряды, расстреляли частные домовладения в Марьинке по ул.Тельмана, Матросова, Орджоникидзе. Пострадавших нет. На месте работают следователи полиции», – отметил Аброськин. Он также опубликовал снимки c мест попаданий снарядов, на которых видны воронки, поврежденные и разрушенные деревянные и кирпичные частные дома и хозпостройки.

Источник: reporter-ua.com



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, артиллерия
 
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