Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны

15.06.2017 12:30

Мариупольцы приняли участие в первых учениях отрядов территориальной обороны под Киевом.

Возле музея «Освобождение Киева» в Новых Петровцах, который находится рядом со знаменитым Межигорьем, припаркованы десятки машин с номерами разных областей Украины. Из них высаживаются люди в камуфляжах. Форма довольно пестрая: «британки», «бундес», украинские «пиксели» и «вараны». Встречается архаичный «дубок». На головах – тоже разнобой – бейсболки, банданы, панамы и кевларовые каски. У многих оружие – в основном страйкбольные привода, у некоторых макеты ММГ. Ощущение такое, что машина времени отнесла в лето 2014-го, в расположение одного из добробатов.

Нас, бойцов мариупольской «Самообороны», восемь, отныне мы обращаемся друг к другу по позывным. Нас включили в состав «Украинского легиона», из которого сформирована 1-я рота. У многих шевроны «легиона» - лук со стрелой, обернутой вниз.

Команда строиться. Отныне мы – третье отделение пятого взвода 1-й роты. Позывной у нас незамысловатый – «Мариуполь». Замротного, высокий киевлянин «Ван Гог», выдал зеленый скотч – обмотать рукава, впрямь, как на передовой летом 2014-го. «Ван Гог» дает команду взять все необходимое: «Пойдем в рейд на 10 километров отсюда, особо не набегаешься». Мы берем паспорта, рюкзаки со спальниками и замыкаем машину. Воду обещают подвезти через некоторое время, поэтому мы разливаем по полуторалитровым бутылкам пятилитровую баклагу и подытоживаем имеющееся количество воды. Получается по 1 литру на человека. На полдня хватит. Я – основной водонос отделения – привез свои 3 литра. Сообщаю о «своей» воде во всеуслышание. Еду распихиваем по рюкзакам.

Общее построение – во дворе музея, возле знаменитого памятника освободителям Киева.

Знакомимся со взводным и с соседями. Соседи – 2-е отделение полностью из Макарова, что на Киевщине. Мы становимся центром внимания. Все живо интересуются, «как там у вас обстановка». Объясняем. Взводный советует пока оставить рюкзаки здесь, их потом привезет машина. Наш командир «Микс» этого делать не советует. Я также против – рюкзак вполне подъемный, а когда и куда подвезут рюкзаки – неясно. В результате никто из нас рюкзак не оставляет. Раздают карточки участника и ММГ АК-74, но на нас ММГ (оригинальные макеты) заканчиваются, поэтому взводный приносит деревянные макеты. Как оказалось потом, деревянными «автоматами» были «вооружены» многие подразделения.

Опять построение, теперь на плацу перед музеем.

Команда «Праворуч!» и учение началось. Идем маршем по обычной грунтовке. Колонна ощетинилась «автоматами». Справа в 15 метрах – посадка, слева – поле. Вижу слева боевое охранение – три «зеленых», как и мы. Идем двойками, каждый имеет свой угол обзора. Вдруг передние залегли. Начался «бой». Из посадки («зеленки») выходят «зеленые». По цепи передают «Наши – «красные» и «желтые» (повязки из скотча). Против кого «воюем» - неясно. Боевую задачу нам не уточнили, как и «союзников» и «врагов». После «перестрелки» в нашей роте «раненый»(трехсотый). К нам «прорывается» УАЗ с красным крестом из скотча, и «раненого» эвакуируют. Мы прикрываем эвакуацию «огнем».

После «боя» идем дальше, сохраняя боевой порядок. Команда: остановиться, командиров отделений к взводному. «Микс» возвращается и сообщает: «Впереди – расположение воинской части. Зачищает ее первые два отделения. Мы подстраховываем. Идем дальше. В кустах слева сидят «белые» - посредники на учениях, наблюдая за нашим передвижением. Команда «Контакт 8, воздух!». Мы послушно плюхаемся в придорожную траву. Вдалеке над нами проходит вертолет. Впереди слышится стрельба из автоматов. Настоящая, но холостыми. Это наш взвод напоролся на «противника». Пока соображаем, откуда у «противника» «боеприпасы», поступила команда идти вперед. Я с «Ефимом» - первая двойка отделения – уходим вперед. Сбоку – дорога на «воинскую часть», упирающаяся в ворота. Моя двойка контролирует фланг, пока все наши заходят в ворота. «Микс» дает команду заходить в ворота. Сразу новая вводная (задача) – зачистить правую часть «расположения». Впереди полуразвалившиеся гаражи справа и какие-то развалины по фронту. Работаем двойками, старательно обходим гаражи.

Один из мариупольцев, «Давид», бывший фронтовик, критикует нас за то, что мы не обошли гаражи кругом, и сам устраняет наши «грехи». Зачистив территорию «базы», выдвигаемся в лес. Идем цепью, стараясь не терять друг друга из виду. Но тут трудно удерживать равнение. Особенно фланговым, которые видят только соседа. Я ориентируюсь на оранжевый спальник «Микса». Привязанный к его рюкзаку – спальник хорошо видно через листву. Лес смешанный – между высоченных сосен попадаются акации, клены, березы и дубы. Под ногами – кучи сухостоя, которые издают оглушительный треск. Я натыкаюсь по курсу на высокую насыпь, через которую приходится перелезать – там может быть засада «противника». Рядом наши пробираются через заросли акации. Сбоку замечаю какие-то бетонные сооружения, похожие на бункеры. Перелезая через насыпь, теряю очки – зацепились за ветку, а в лесу солнца мало, поэтому очки поднял на бандану, откуда их «стянула» ветка. Но быстро кинулся, и хорошо помня маршрут, сразу же их нашел – лежали на самом гребне под акацией.

Самый молодой из нас «Ярик»-дозорный, возвращается с командой от ротного»: строиться. Из леса на поляну выходят подразделения «зеленых», строятся и идут маршем на «базу».

Привал. Смотрю на часы и удивляюсь: с начала учений (марша) уже прошло около четырех часов, которые пролетели, как один. Выделив двоих мариупольцев в боевое охранение, раскладываем продукты. Тушенка и рыбные консервы уходят быстро, запиваем водой. Жалеем, что в нашей машине осталась газовая горелка, поэтому несколько упаковок с чаем остаются нетронутыми. Некоторые из наших, несмотря на предупреждение, что с собой обязательно брать, оказались без ложек. Поэтому едим по очереди, передавая ложки соседям. «Микс» дает нам по страйкбольной «гранате» - картонному цилиндру, зачиненному кукурузными зернами. Запал там боевой, который может оторвать зевакам палец, поэтому с учебной гранатой нужно обращаться, как с боевой.

Получаю команду от «Микса» сменить «Вектора», который стоит в охранении. Занимаю позицию в деревьях, откуда неплохо просматривается участок «базы» до самих ворот плюс те гаражи, которые мы «зачищали». Оглядываюсь на наших – легли отдыхать, учитывая почти бессонную ночь поездки сюда. Вспоминаю, что сам спал два часа. Но ничего не поделаешь – служба. Через час «Микс» снимает меня с поста. Подхожу к нашим. Они уже нашли кирпичи и устроили костер, разогревая воду для чая. «Вектор» делится со мной уже горячим чаем. Мне сообщают, что скоро выходим в секрет в лесу. «Давид» рассказывает. Что против нас действуют «дембеля» из АТО, команда им дана жесткая: применять против нас приемы. В секрет выходить по команде, поэтому я снимаю рюкзак и ложусь рядом с пьющими чай земляками. Разглядываю свой макет «калаша». Сделан довольно сносно, на прикладе цифра ХІХ. У других также макеты пронумерованы. Приходит ротный – капитан из Вышгородского райвоенкомата в старой форме-«дубке» с неуставными пятиконечными звездами на погонах. Ставит задачу: обнаружить бункеры в лесу и занять их. Оказывается, в лесу во времена СССР была ракетная база и подземный командный пункт на случай войны. Меня как недавно смененного из охранения оставили с «Ефимом» сторожить наши рюкзаки.

Из недалекого леса слышны взрывы и автоматные очереди. Через час возвращаются «Меч» и «Давид» с командой выдвигаться на бункер. Мы теперь узнаем, что против нас воюют «синие». Приехала машин с водой, я подхватываю ведерную баклагу, остальные берут все наши рюкзаки. Идем по асфальтированной дорожке по лесу, но удивляться этому нет времени. Натыкаемся на наш секрет, который объясняет, как пройти к бункеру.

Сворачиваем с дорожки и по ступенькам поднимаемся к бункеру. Сооружение солидное – двухэтажный бетонный колпак с облезшей краской на стенах. Мы располагаемся на крыше. Старший - «Ван Гог» - объясняет задачу. «Синим» нужно «уничтожить» бункер, который мы охраняем. Подойти к нему можно с трех сторон, поэтому мы закрываем подходы хворостом, который трещит, как автоматная очередь», секретами и растяжками. Я занимаю охрану подходов к бункеру справа. Три подхода, особо не спрячешься, но можно укрыться деревьями. Через полчаса «Ван Гог» получает команду снять нас и отправить на базу, вместо нас должно прийти другое отделение. Разочарованный замротного пробует протестовать, но штаб неуклонный. Сообщает нам пароль до 23.00: «Тринадцать».

Наконец слышим треск впереди. «Пароль? Восемь». «Пять» - отвечают прибывшие. Пришла нам замена. Выдвигаемся на «базу». По дороге натыкаемся на патруль. «Десять!». «Три! Проходите». На базе начальство, отозвав «Микса», ставит новую задачу – выдвинуться на КП черниговцев. Там получим дальнейшие инструкции.

Быстро темнеет. Мы идем по грунтовке возле леса. В стороне слышны очереди. «Контакт 12, машина». Мы рассыпаемся по обочинам. Впереди едет легковушка, даже не подозревая, что за ней следят восемь пар глаз. Идем дальше. Замыкающий «Ярик» обнаруживает сзади движение. «Контакт шесть» - передается по цепи. Мы занимаем позицию по обочинах. «Пароль?» Те что-то невнятно отвечают. Решаем пропустить вперед. Через нас проходят две девицы в камуфляже, как потом оказалось, черниговки. Которым поручено проводить нас до КП. Но они не знали пароля! В боевой обстановке им бы уже не жить, а сейчас они прошли мимо – мол, сами дорогу найдут. Пропустив их, идем вперед. Нас окликают, отвечаем отзыв, нас сопровождаю тна КП. Угощают кашей с тушенкой и салатом и чаем. Подкрепившись, получаем задачу – выдвинуться на объект «ЛЭП» и усилить имеющихся там «красных». «Куда идти?» «По луне через поле. Вон опоры ЛЭП, они вас приведут куда надо».

Рассыпаемся двойками и идем дальше. Впереди горит диск луны. Проходим опоры, по телефону устанавливаем световой пароль – два проблеска фонариком, отзыв – один проблеск. Через километра три пути впереди видим освещенную подстанцию. И тут срабатывает растяжка. Плюхаемся в траву, передавая сигнал фонариком. В ответ – тишина. «Микс» решает идти дальше. Подходим к ограде подстанции. Наш командир идет вперед, слышно взрыв гранаты. Наконец «Микс» возвращается и говорит, что нам не сообщили новый пароль (старый действовал до 23.00), поэтому его «убили». Но «убиенный» командир держится ничего, и мы все выдвигаемся вперед. Проходим через несколько постов. Сообщая новый пароль «Десять». Наконец упираемся в БРДМ. Командир второго взвода «красных», к которому нас прикомандировали, ставит задачу стать в боевое охранение в «зеленку», то есть в посадку, со стороны которой могут напасть «синие». Разбиваемся на двойки и занимаем позиции за деревьями. По дороге за нами снуют патрули «красных» и их разведчики, освещая себя красным светом. Одна наша двойка, «Вектор» и «Ярик», занимают перекресток. перегораживая проезд сухим деревом. Я с «Мечом» сидим за деревьями. Подходит «Микс» и разрешает одному из нас поспать. Даю команду «Мечу», сам продолжаю следить за посадкой. Тихо, любое движение хорошо слышно вокруг. Возле меня мелькают разведчики «красных», при свете луны хорошо видно красные повязки на рукавах.

Пришел «Микс», забрал невыспанного «Меча» с собой – потребовалось усилить другой участок. Становится прохладно. Выглянув из «зеленки» на дорогу. Вижу, как наши облачились от холода в спальные мешки, став похожими на немцев под Сталинградом. Подошел «Микс» и отдал мне рацию: «Пойду немного полежу. Ты следи, если что». Вдруг со стороны «Ярика» слышен взрыв гранаты. Рация извергает: «Полная тревога! Атака «синих». И замолкает – села батарея. По дороге бежит резерв «красных», едет джип с начальством. Я продолжаю находиться на своем месте – там и без меня разберутся, а охранять свой участок надо в любых условиях.

Через некоторое время возвращаются разведчики. Оказывается, «Ярик» принял нашу разведгруппу за «синих» и «взорвал» ее гранатой.

Светает. Ко мне подошел «Змей» из мариупольцев и поделился планом устроить костер для чая. Удивился, что я не замерз. Ну а что я сделаю, если не холодно! Посоветовал «Змею» выкопать саперной лопаткой квадратную ямку и развести в ней костер. По дороге ходят мариупольские «немцы», закутанные в спальники. Зрелище еще то, я не удерживаюсь от смеха. Однако чувствую, что засыпаю на ногах.

Пришел «Микс» и дал мне отбой. А в 10.00 поступил приказ - выдвигаться маршем на базу. «Инквизиторы» - первые, а «Мариуполь» - вторые. По дороге предупредили о возможном нападении «синих», но это для того, чтобы мы не расслаблялись.

Шли двойками в шахматном порядке, в визуальном контакте с соседями. За нами шла киевская «Самооборона Майдана», с командиром которой мы познакомились в Мариуполе.

По дороге нас сопровождал джип с посредниками. Наконец – музей, последняя точка марша. Сдаем «Ван Гогу» «автоматы», он сообщил, что «синие» на рассвете таки напали на бункер, но их всех «перебили». Разозленные «синие», по легенде уже «мертвые», пытались обкидать защитников бункера гранатами, но им это не помогло.

Всем участникам учений предложили посетить музей, где устроена выставка о современной войне. Среди фото погибших уроженцев Вышгородского района я заметил нескольких ребят, павших при обороне Мариуполя. Спасибо вам, хлопцы…

Нас всех построили, оказалось, что «синие» - подразделение ОО «Белый лев» из киевлян, а не мифические дембеля из АТО. Всем участникам выдали благодарности – ведь это первое в истории Украины учение подразделений теробороны. И в ней приняла участие мариупольская «Самооборона», не ударив в грязь лицом, выполнив поставленные перед ней задачи.

Вадим Джувага, 0629