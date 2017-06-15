- В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса22:16
- США вернули Украине $500 тыс., выведенных из страны Минюстом при Януковиче – Луценко21:50
- Следующую неделю Рада начнет с рассмотрения законопроекта о Конституционном суде – Парубий21:10
- АТО может перерасти в войну19:50
- Эксперт рассказал о госпрограмме по жилью за полцены для переселенцев19:10
- Порошенко обсудил с главами МИД Литвы и Швеции противодействие реализации "Северного потока-2" 18:10
- Шкіряк заговорив про зачистки на тимчасово окупованих територіях Донбасу17:10
- В Украине выросли объемы аграрного экспорта 16:50
- БАЛЧУН АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК ПОЕЗДА МАРИУПОЛЬ-ХАРЬКОВ16:10
- СБУ выявила схему отмывания средств через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда15:50
Порошенко обсудил с главами МИД Литвы и Швеции противодействие реализации "Северного потока-2"
Порошенко провел встречу с главами МИД Литвы и Швеции.
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главами внешнеполитических ведомств Литвы и Швеции Линасом Линкявичюсом и Маргот Вальстрем противодействие реализации "Северного потока-2". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщается, Порошенко провел встречу с главами МИД Литвы и Швеции, в ходе которой глава государства, в частности, поблагодарил за большую практическую помощь, которую Литва и Швеция предоставляют для противодействия российской агрессии и преодоления ее последствий.
"Было договорено о дальнейшей совместной работе с литовской и шведской сторонами с целью консолидации международной помощи Украине для обеспечения дальнейшего прогресса на пути европейских реформ. Отдельное внимание было уделено координации усилий с целью противодействия реализации антиевропейского проекта "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, было отмечено, что все чаще целью для обстрелов боевиков с применением запрещенного вооружения становятся мирные жители и гражданские объекты.
Напомним, ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюзу необходимо ужесточить подход к строительству газопровода "Северный поток-2".
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, МИД, Петр Порошенко, Северный поток
- Выборы на Донбассе обострят ситуацию, считает Порошенко
- Олигархи не пройдут? Кличко вместо себя выдвигает Порошенко
- Порошенко рассказал о поставках оружия и выборах на Донбассе (ВИДЕО)
- Украинцы в шоке от действий руководства страны
- Эксперт: "Порошенко придётся каждый день оправдывать доверие и бороться с недоверием"
- Порошенко посылает подальше "антидипломата" Дещицу
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Житель Авдеевки получил 4 года тюрьмы за сотрудничество с боевиками «ДНР»20:10
- НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ 19:30
- В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI18:50
- Раненые дети из Донбасса готовятся пройти курс реабилитации18:30
- КОНОПЛЮ НА ДОНБАССЕ ВЫРАЩИВАЛИ У ЛИНИИ ФРОНТА17:50
- Захарченко заявил, что у него есть тайная спецслужба закрытого типа, подчиняющаяся лично ему17:30
- Шкіряк заговорив про зачистки на тимчасово окупованих територіях Донбасу17:10
- Донецкий краеведческий музей наметит план развития16:30
- В Краматорске СБУ пресекла "троллейбусную" аферу16:20
- В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса22:16
- США вернули Украине $500 тыс., выведенных из страны Минюстом при Януковиче – Луценко21:50
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Следующую неделю Рада начнет с рассмотрения законопроекта о Конституционном суде – Парубий21:10
- В соцсетях появились скриншоты с неприятными вопросами для Путина20:50
- Житель Авдеевки получил 4 года тюрьмы за сотрудничество с боевиками «ДНР»20:10
- АТО может перерасти в войну19:50
- НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ 19:30
- Эксперт рассказал о госпрограмме по жилью за полцены для переселенцев19:10
- В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI18:50
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей