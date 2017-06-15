СБУ выявила схему отмывания средств через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда

15.06.2017 15:50

Служба безопасности Украины выявила отмывание 4,5 млрд гривен через махинации с фиктивным страхованием бизнес-активов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает БизнесЦензор.

"Оперативники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в "тень" средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков. Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы "отмыли" почти 4,5 млрд грн", – сказано в нем.

Согласно сообщению, подозреваемые производили фиктивное страхование бизнес-активов крупного бизнесмена, приближенного к бывшему П=президенту Виктору Януковичу.

Правоохранители также заблокировали деятельность двух колл-центров в Киеве и Полтаве, которые принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом. В частности, подозреваемые скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах за 10-20% от реальной суммы. При этом, согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.

Сотрудники СБУ задокументировали несоблюдение страховыми компаниями требований законодательства в сфере предоставления финансовых услуг, в связи с чем Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг отменила лицензии и наложила на них административные штрафы.

Отметим, согласно обнародованным СБУ фотографиям обыска, в деле фигурируют страховые компании "ДІМ Страхование" (ранее – СК "Днепринмед" ) и "Саламандра-Украина", собственником которых является Юрий Явтушенко.

В ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведение противоправных сделок, в частности через страховые компании, длительное время находящиеся в процедуре ликвидации. У подозреваемых также обнаружены компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.

По данному факту ведется расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.