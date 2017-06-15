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Следующую неделю Рада начнет с рассмотрения законопроекта о Конституционном суде – Парубий
15.06.2017 21:10
Следующую неделю мы начнем с рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроекта о Конституционном суде. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на конференции в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что "это очень важный этап судебной реформы, которую мы осуществляем в Украине, начиная с изменений в Конституцию".
По словам Парубия, сейчас речь идет о проведении в Украине пенсионной реформы, "концепция которой уже была представлена в Верховной Раде Украины".
"Я надеюсь, что мы еще к лету (возможно, речь идет о периоде до конца текущей сессии – середине июля – Ред.) сможем рассмотреть ее в сессионном зале", – добавил спикер парламента.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, Парубий
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