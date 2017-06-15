- В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса22:16
- США вернули Украине $500 тыс., выведенных из страны Минюстом при Януковиче – Луценко21:50
- Следующую неделю Рада начнет с рассмотрения законопроекта о Конституционном суде – Парубий21:10
- АТО может перерасти в войну19:50
- Эксперт рассказал о госпрограмме по жилью за полцены для переселенцев19:10
- Порошенко обсудил с главами МИД Литвы и Швеции противодействие реализации "Северного потока-2" 18:10
- Шкіряк заговорив про зачистки на тимчасово окупованих територіях Донбасу17:10
- В Украине выросли объемы аграрного экспорта 16:50
- БАЛЧУН АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК ПОЕЗДА МАРИУПОЛЬ-ХАРЬКОВ16:10
- СБУ выявила схему отмывания средств через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда15:50
США вернули Украине $500 тыс., выведенных из страны Минюстом при Януковиче – Луценко
В годы пребывания у власти президента Виктора Януковича Минюст Украины заключил фиктивное соглашение с американской фирмой с целью вывода из страны бюджетных средств. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Это – средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста при Януковиче и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм. Хочу подчеркнуть, что деньги, выведенные из украинского бюджета, так же как и коррумпированные чиновники, которые скрываются за границей, обязательно будут возвращены в Украину. Разница лишь в том, что у денег более радостная перспектива – вернуться в бюджет, тогда как коррупционеры непременно предстанут перед судом", – написал Луценко.
Он не привел названий фирм, с которыми Минюст заключал соглашения, уточнив, что продолжается расследование производств, открытых по ч. 5 ст. 191 (растрата в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
В октябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по делу, в котором фигурирует бывший министр юстиции Александр Лавринович.
Он, его заместитель и главный бухгалтер Минюста обвиняются в растрате бюджетных средств путем безосновательной и незаконной закупки ведомством услуг американской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates на общую сумму 8,5 млн грн (по тогдашнему курсу – $1,1 млн).
Закупка проводилась под видом необходимости правовой помощи при подготовке к рассмотрению дела лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко против Украины в Европейском суде по правам человека, утверждают в ГПУ.
Источник: gordonua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, Янукович
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Мирослав Гай: "Я уже вижу, как руководство ОРДЛО объявит об историческом объединении республик с РФ и начнет пробивать "коридор дружбы"
- "Хиллорша - тетка жесткая, расчетливая, прагматичная, Трамп - непредсказуем, и для Украины Трамп лучше" - журналист
- Лавров: "Крым для России значит больше, чем Фолкленды для Великобритании" (ВИДЕО)
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря
- Украина сможет работать с администрацией Трампа, но следует уже больше рассчитывать на себя - Горбулин
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Житель Авдеевки получил 4 года тюрьмы за сотрудничество с боевиками «ДНР»20:10
- НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ 19:30
- В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI18:50
- Раненые дети из Донбасса готовятся пройти курс реабилитации18:30
- КОНОПЛЮ НА ДОНБАССЕ ВЫРАЩИВАЛИ У ЛИНИИ ФРОНТА17:50
- Захарченко заявил, что у него есть тайная спецслужба закрытого типа, подчиняющаяся лично ему17:30
- Шкіряк заговорив про зачистки на тимчасово окупованих територіях Донбасу17:10
- Донецкий краеведческий музей наметит план развития16:30
- В Краматорске СБУ пресекла "троллейбусную" аферу16:20
- В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса22:16
- США вернули Украине $500 тыс., выведенных из страны Минюстом при Януковиче – Луценко21:50
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Следующую неделю Рада начнет с рассмотрения законопроекта о Конституционном суде – Парубий21:10
- В соцсетях появились скриншоты с неприятными вопросами для Путина20:50
- Житель Авдеевки получил 4 года тюрьмы за сотрудничество с боевиками «ДНР»20:10
- АТО может перерасти в войну19:50
- НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ 19:30
- Эксперт рассказал о госпрограмме по жилью за полцены для переселенцев19:10
- В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI18:50
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей