США вернули Украине $500 тыс., выведенных из страны Минюстом при Януковиче – Луценко

15.06.2017 21:50

В годы пребывания у власти президента Виктора Януковича Минюст Украины заключил фиктивное соглашение с американской фирмой с целью вывода из страны бюджетных средств. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Это – средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста при Януковиче и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм. Хочу подчеркнуть, что деньги, выведенные из украинского бюджета, так же как и коррумпированные чиновники, которые скрываются за границей, обязательно будут возвращены в Украину. Разница лишь в том, что у денег более радостная перспектива – вернуться в бюджет, тогда как коррупционеры непременно предстанут перед судом", – написал Луценко.

Он не привел названий фирм, с которыми Минюст заключал соглашения, уточнив, что продолжается расследование производств, открытых по ч. 5 ст. 191 (растрата в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В октябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по делу, в котором фигурирует бывший министр юстиции Александр Лавринович.

Он, его заместитель и главный бухгалтер Минюста обвиняются в растрате бюджетных средств путем безосновательной и незаконной закупки ведомством услуг американской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates на общую сумму 8,5 млн грн (по тогдашнему курсу – $1,1 млн).

Закупка проводилась под видом необходимости правовой помощи при подготовке к рассмотрению дела лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко против Украины в Европейском суде по правам человека, утверждают в ГПУ.

Источник: gordonua.com



