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В Раду на рассмотрение могут подать законопроект о завершении АТО
Украинские политики планируют на следующей неделе подать законопроект о завершении АТО и новом этапе использования Вооруженных сил Украины на рассмотрение в Верховную Раду.
Об этом сообщает первый заместитель председателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии "112 Украина".
В сообщении говорится, что законопроект даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших ВСУ.
Отметим, что подробности законопроекта не раскрываются.
По словам нардепа, сейчас антитеррористическая операция выполнила главные возложенные на нее функции - стабилизировала ситуацию в части Луганской и Донецкой областей, позволила провести в Украине выборы, кроме того с помощью АТО вернули часть территорий.
Напомним, что во вторник секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от российской агрессии.
Источник: nk.org.ua
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, АТО
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