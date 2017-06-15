В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса

15.06.2017 22:16

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) представит на рассмотрение президенту Петру Порошенко законопроект о восстановлении государственного суверенитета в оккупированной части Донбасса после заявления секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости перехода к новому формату защиты страны.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В аппарате СНБО состоялся анонсированный Турчиновым круглый стол с экспертами, которые специализируются на внешнеполитических, вопросах безопасности и оборонных вопросах, по обсуждению законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".

В обсуждении также приняли участие представители государственных органов Украины. По словам заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, состоялась профессиональная дискуссия, в результате которой "концепция закона в целом была поддержана". "В то же время поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет представлен президенту Украины для внесения в парламент", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 14 июня Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. "Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной", - сказал Порошенко. Ранее Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

"Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. Вместе с тем нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины", - сказал Турчинов.