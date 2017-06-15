В Украине выросли объемы аграрного экспорта

15.06.2017 16:50

За 4 месяца текущего года Украина экспортировала аграрной продукции на 6,03 млрд долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики. Сообщается, что рост внешних поставок произошел преимущественно за счет экспорта продуктов растительного происхождения. В частности, такой продукции было поставлено на 3 млрд долларов, что на 2,4 млрд долларов больше, чем в январе-апреле прошлого года. В том числе зерновых культур экспортировано на 2,3 млрд долларов (+ 2,1 млрд долларов к аналогичному периоду 2016 года).

На внешние рынки было поставлено живых животных и продуктов животного происхождения - на 304,4 млн долларов (154,1% к январю-апрелю 2016 года); жиров и масел - на 1,7 млрд долларов (134,6% к январю-апрелю 2016 года); готовых пищевых продуктов - на $ 0,99 млрд долларов (147,2% к январю-апрелю 2016 года).

В ведомстве отметили, что в 2016/2017 маркетинговом году Украина уже экспортировала 42,3 млн тонн зерновых культур.

Напомним, объем украинского экспорта товаров (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) за январь-апрель 2017 года в страны Европейского союза составил 5 млрд 236,5 млн долларов, что на 21,4% больше аналогичного периода в 2016 году.

Источник: rbc.ua