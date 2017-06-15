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Заместитель Петренко подал в отставку: «Я не могу согласиться с такой политикой Минюста»

15.06.2017 14:10
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Заместитель Петренко подал в отставку: «Я не могу согласиться с такой политикой Минюста»
Заступник міністра юстиції Андрій Вишневський подав заяву Прем'єр-міністру з проханням звільнити його з посади..

Про це він заявив під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

 "Я не можу погодитися з такою політикою міністерства юстиції. Як людина, яка безпосередньо причетна до створення системи безоплатної правової допомоги,  я не можу погодитися із загальним баченням міністром юстиції України Павлом Петренком цілей і засобів державної правової політики реформування органів юстиції. Причина цьому - істотні розбіжності у наших з ним світоглядах, орієнтирах. До того ж, втрачено взаємну довіру, без якої ефективна робота команди неможлива. У цьому зв'язку я подав заяву Прем'єр-міністру України з проханням звільнити мене з посади заступника міністра юстиції", - заявив Вишневський.

Він підкреслив, що не жалкує, що пішов на посаду заступника міністра юстиції, бо цей крок дозволив побачити, "як функціонує і захищає себе нова конституція України майбутнього, якою є система безоплатної правової допомоги".

За словами Вишневського, він планує і надалі займатися питаннями правової політики і реформою системи юстиції.

Источник: ukrinform.ua



Теги: политика, Донбасс, отставка, заместитель
 
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