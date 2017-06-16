Антикоррупционный суд: чем поможет Евросоюз

16.06.2017 14:10

Евросоюз готов помочь Украине подобрать судей в Антикоррупционный суд

Нардеп Егор Соболев проинформировал, что западные партнеры Украины во главе с Евросоюзом готовы помочь Украине подобрать судей в Антикоррупционный суд. Это очень важно, потому что позволит гарантировать честный подбор.

«В результате мы получим судей, которые будут давать НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре санкции на прослушивание, на арест топ-коррупционеров, отстранять их от должности в начале следствия и отправлять за решетку по его завершению», — объясняет политик.

Также Соболев отметил, что готов отозвать свой законопроект о создании Антикоррупционного суда, если инициативу возьмет на себя президент. Дело в том, что у него больше шансов провести закон в парламенте, где у Блока Петра Порошенко самая большая фракция.

Источник: Politeka