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Цены на лекарства: Порошенко дал важное поручение Кабмину

16.06.2017 18:35
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Цены на лекарства: Порошенко дал важное поручение Кабмину

Украинский президент Петр Порошенко дал поручение правительству о начале проверки эффективности отмены проведения дополнительной регистрации для медицинских препаратов иностранного производства, которые прошли регистрацию в странах Европейского союза и «Большой семерки», и их стоимости в аптеках Украины. Об этом передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс- службы главы украинского государства. 

В частности, Порошенко отметил, что на сегодняшний день первые шаги уже осуществлены для начала реформирования медицинской сферы в Украине. В качестве примера президент назвал решение отменить регистрацию лекарств, уже прошедших эту регистрацию в странах Евросоюза и «Большой семерки». 

Петр Порошенко подчеркнул, что подобный шаг направлен на конкретную цель – добиться установления стоимости лекарств в Украине на уровне не выше, чем в названных выше странах. Президент также потребовал от правительства пояснять гражданам, почему в Украине стоимость тех или иных препаратов выше, чем в европейских государствах. 



Теги: Донбасс, цена, лекарства, Порошенко
 
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