Дешевые авиабилеты: украинским пассажирам объявили новые неприятные правила

16.06.2017 07:31

С 1 июля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" вводит плату за распечатку посадочного талона в аэропорту для пассажиров.

Об этом пишет Avianews.com.

Размер сбора составит 20 евро за каждый посадочный талон и начнет действовать для пассажиров, вылетающих рейсами Киев-Рига и Рига-Киев.

Чтобы не платить новый сбор, пассажирам необходимо пройти онлайн-регистрацию (Check-In), которая для рейсов Киев-Рига и Рига-Киев открывается за 48 часа до вылета, и распечатать посадочный талон или сохранить его на мобильном устройстве.

В случае если пассажир не прошел онлайн-регистрацию самостоятельно, но правильно ввел все паспортные данные в процессе бронирования, система зарегистрирует его автоматически за 12 часов до вылета и отправит посадочный талон по электронной почте.

Также пассажир может пройти регистрацию и изменить место в салоне самолета с помощью онлайн-регистрации в аэропорту, но не позднее чем за час до вылета.

Маршрут Киев-Рига МАУ действует совместно с латвийской авиакомпанией airBaltic, которая ввела плату за регистрацию в аэропорту в размере 5 евро в ноябре 2009 года. Затем она была увеличена до 10 евро, а с 27 марта 2016 составляет 30 евро за пассажира.

Источник: http://from-ua.com