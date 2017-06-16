- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко16:38
- Порошенко намерен предложить Раде неотложный законопроект о медреформе в селе16:23
- Головний редактор The Economist назвав головного ворога України15:55
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- ЗА ЧТО ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ УКРАИНСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ15:35
- В БОЛЬНИЦАХ «УКРЗАЛИЗНЫЦИ» БУДУТ ЛЕЧИТЬ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ15:20
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- В Раде рассказали, о чем Порошенко будет говорить с Трампом14:55
Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко
На переговорах в Вашингтоне президенты обсудят российско-украинский конфликт, сокращение американской помощи и прогресс реформ
Администрация президента США Дональда Трампа будет ждать от президента Украины Петра Порошенко и украинской делегации четкого плана, как решить украинско-российский конфликт, ведь это, по словам представителей Администрации Трампа, чуть ли не единственное препятствие для нормализации американо-российских отношений. Об этом "Сегодня", комментируя повестку дня переговоров Порошенко и Трампа, сказал аналитик Института мировой политики Николай Белесков.
"Будут ждать не просто аргументацию, почему мы не можем начать особенно политическую часть (выполнения Минска – Авт.), а общее большое видение, как это будет происходить. Конгресс и Сенат подгоняют Администрацию Трампа своей законодательной деятельностью, особенно на этой неделе (когда Сенат расширил санкции против России – Авт.), закрывая окно возможностей для нормализации российско-американских отношений на основе определенного компромисса между РФ и США, который бы, в том числе предусматривал давление на Украину в вопросах урегулирования конфликта, чтобы Украина также шла на определенные возможно болезненные уступки. Но возникает парадоксальная ситуация. Порошенко едет с довольно сильной позицией, у него есть поддержка Сената, минимум – законопроект о расширении санкций. Свой план по Донбассу он предложит, но когда станет вопрос, как его можно реализовать и возможно нужно будет идти на определенные уступки, очень сложно представить, что Украина на это пойдет, когда это не будет отвечать нашим национальным интересам", – считает Белесков.
По его словам, даже если в Администрации Трампа будут говорить о том, что им срочно нужен прогресс в урегулировании, украинская сторона может формально ответить "да, мы вас понимаем", но не идти на уступки. "Своими заявлениями и Тиллерсон, и спикера Госдепа говорят: "Хоть как-то договоритесь, но побыстрее, потому что у нас самих здесь окно возможностей закрывается, нас самих подгоняют". Но если абстрагироваться от деталей, украинско-российский конфликт очень тяжелый для урегулирования. Очень сложно разработать формулу, независимо от того, будет ли она в Минских договоренностях, или за их пределами, которая бы удовлетворяла украинские и российские интересы, была бы легитимной в глазах обоих игроков и помогла решить конфликт", – говорит эксперт.
Еще одна тема, которую точно обсудят президенты, – сохранение сегодняшнего объема американской помощи Украине. "Наше задание минимум – сохранение нынешнего уровня поддержки, которая касается не только конфликта, но и по линии Госдепа, USAID. Из выступлений Тиллерсона мы понимаем, что США будут уменьшать финансирование. И здесь мы выходим на третью тему, которая будет подниматься на переговорах. Американская сторона может спросить: "А где прогресс по направлениям, которые мы помогали финансировать?". Где прогресс по этим вопросам, который бы сделал логичным продолжение поддержки?", – прогнозирует Николай Белесков.
Здесь в первую очередь будет подниматься вопрос, насколько эффективна деятельность антикоррупционных органов, которые финансировались США, ведь по вопросам антикоррупции у них были принцип "prevent, publicize, punish" (предотвращать, обнародовать, наказывать – Авт.). "То есть, на punish и prevent мы не вышли, потому что prevent формируется только когда начнется посадка коррупционеров. То есть, американская сторона будет говорить: "От вас зависит то, каким будет соответствующий уровень поддержи". Но, как я понимаю, визит Порошенко будет включать не только переговоры в Белом доме. Будут встречи и в Госдепе, и в СНБ (Совет национальной безопасности – Авт.). Думаю, об этих двух последних вопросах больше будут говорить в Госдепе или СНБ", – подытожил аналитик.
Напомним, ранее источники "Сегодня" в украинских дипкругах сообщили, что на 19-20 июня запланирован визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, где состоится первая встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Также сегодня представитель Госдепа США Хизер Нойэрт заявила, что Штаты могут поддержать отличный от Минского формат урегулирования кризиса в Украине, если он будет выработан и послужит достижению мира. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в свою очередь заявил, что конфликт между Украиной и Россией можно урегулировать не только в Минском формате.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: политика, Донбасс, встреча, Дональд Трамп, Порошенко
- Что ждать от первой встречи Путина и Трампа
- Эштон и Янукович договорились о деньгах и честном правосудии
- Еврокомиссар Хан встретился с Порошенко
- Какие «сюрпризы» Трамп готовит Меркель и Макрону
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат
- Трамп принял Климкина в Белом доме: подробности встречи
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты09:46
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Порошенко может спасти Трампа от импичмента, – дипломат17:47
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев17:35
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко16:38
- Порошенко намерен предложить Раде неотложный законопроект о медреформе в селе16:23
- У Ди Каприо отобрали с трудом полученный «Оскар»16:10
- Головний редактор The Economist назвав головного ворога України15:55
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых