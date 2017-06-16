Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко

16.06.2017 16:38

На переговорах в Вашингтоне президенты обсудят российско-украинский конфликт, сокращение американской помощи и прогресс реформ

Администрация президента США Дональда Трампа будет ждать от президента Украины Петра Порошенко и украинской делегации четкого плана, как решить украинско-российский конфликт, ведь это, по словам представителей Администрации Трампа, чуть ли не единственное препятствие для нормализации американо-российских отношений. Об этом "Сегодня", комментируя повестку дня переговоров Порошенко и Трампа, сказал аналитик Института мировой политики Николай Белесков.

"Будут ждать не просто аргументацию, почему мы не можем начать особенно политическую часть (выполнения Минска – Авт.), а общее большое видение, как это будет происходить. Конгресс и Сенат подгоняют Администрацию Трампа своей законодательной деятельностью, особенно на этой неделе (когда Сенат расширил санкции против России – Авт.), закрывая окно возможностей для нормализации российско-американских отношений на основе определенного компромисса между РФ и США, который бы, в том числе предусматривал давление на Украину в вопросах урегулирования конфликта, чтобы Украина также шла на определенные возможно болезненные уступки. Но возникает парадоксальная ситуация. Порошенко едет с довольно сильной позицией, у него есть поддержка Сената, минимум – законопроект о расширении санкций. Свой план по Донбассу он предложит, но когда станет вопрос, как его можно реализовать и возможно нужно будет идти на определенные уступки, очень сложно представить, что Украина на это пойдет, когда это не будет отвечать нашим национальным интересам", – считает Белесков.

По его словам, даже если в Администрации Трампа будут говорить о том, что им срочно нужен прогресс в урегулировании, украинская сторона может формально ответить "да, мы вас понимаем", но не идти на уступки. "Своими заявлениями и Тиллерсон, и спикера Госдепа говорят: "Хоть как-то договоритесь, но побыстрее, потому что у нас самих здесь окно возможностей закрывается, нас самих подгоняют". Но если абстрагироваться от деталей, украинско-российский конфликт очень тяжелый для урегулирования. Очень сложно разработать формулу, независимо от того, будет ли она в Минских договоренностях, или за их пределами, которая бы удовлетворяла украинские и российские интересы, была бы легитимной в глазах обоих игроков и помогла решить конфликт", – говорит эксперт.

Еще одна тема, которую точно обсудят президенты, – сохранение сегодняшнего объема американской помощи Украине. "Наше задание минимум – сохранение нынешнего уровня поддержки, которая касается не только конфликта, но и по линии Госдепа, USAID. Из выступлений Тиллерсона мы понимаем, что США будут уменьшать финансирование. И здесь мы выходим на третью тему, которая будет подниматься на переговорах. Американская сторона может спросить: "А где прогресс по направлениям, которые мы помогали финансировать?". Где прогресс по этим вопросам, который бы сделал логичным продолжение поддержки?", – прогнозирует Николай Белесков.

Здесь в первую очередь будет подниматься вопрос, насколько эффективна деятельность антикоррупционных органов, которые финансировались США, ведь по вопросам антикоррупции у них были принцип "prevent, publicize, punish" (предотвращать, обнародовать, наказывать – Авт.). "То есть, на punish и prevent мы не вышли, потому что prevent формируется только когда начнется посадка коррупционеров. То есть, американская сторона будет говорить: "От вас зависит то, каким будет соответствующий уровень поддержи". Но, как я понимаю, визит Порошенко будет включать не только переговоры в Белом доме. Будут встречи и в Госдепе, и в СНБ (Совет национальной безопасности – Авт.). Думаю, об этих двух последних вопросах больше будут говорить в Госдепе или СНБ", – подытожил аналитик.

Напомним, ранее источники "Сегодня" в украинских дипкругах сообщили, что на 19-20 июня запланирован визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, где состоится первая встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Также сегодня представитель Госдепа США Хизер Нойэрт заявила, что Штаты могут поддержать отличный от Минского формат урегулирования кризиса в Украине, если он будет выработан и послужит достижению мира. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в свою очередь заявил, что конфликт между Украиной и Россией можно урегулировать не только в Минском формате.

Источник: http://www.segodnya.ua