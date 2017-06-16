Кабмин рассказал, как будут жить украинцы через три года

16.06.2017 09:28

Почти бюджет: народу обещают рост доходов, работу и стабильные цены

Главную смету страны начали планировать по-новому. Вчера правительство впервые приняло бюджетную резолюцию сразу на три года — 2018, 2019 и 2020-й. "Сегодня" разобралась, что в этот период ждет простых украинцев. Бюджетная резолюция на три года — мировая практика, в отличие от нашего былого подхода с планами лишь на год.

По словам министра финансов Александра Данилюка, представившего документ на Кабмине, такое планирование позволит обеспечить стратегический подход к распределению ресурсов и улучшит прогнозирование бюджетных расходов. После утверждения Кабмином резолюцию передают в Раду. И после "добра" депутатов на ее основе подготовят госбюджеты на каждый год.

ЧТО ЗАПЛАНИРОВАЛИ. В ближайшую трехлетку Кабмин видит возможными три сценария развития страны, за основу взят умеренный. По нему в 2018-м рост ВВП составит 3%, в 2019-м — 3,6%, в 2020-м — 4%. В абсолютных цифрах ВВП может составить 2,84 трлн грн в 2018 году, 3,61 трлн грн — в 2019-м и 3,98 — в 2020-м. Годовая инфляция ожидается 7% в 2018 году, 5,9% — в 2019-м и 5% — в 2020-м. Увеличится за три года на 2 млрд грн дефицит госбюджета, но этот "минус" будет перекрыт ростом ВВП — ожидается, что он станет больше примерно на 1,1 трлн грн, поэтому в процентах дефицит снизится с 2,4% до 2%.

Безработица в 2018 году ожидается на уровне 9,1%, в 2019-м — 8,9% и в 2020-м — 8,5%. Также вырастут средняя и минимальная зарплаты, профинансируют ряд реформ (см. инфографику).

РЕФОРМЫ. На 2018—2020 годы запланированы средства на проведение медреформы, всего более 220 млрд грн (в 2017-м — еще 55,5 млрд грн), что должно обеспечить переход от содержания койко-мест к реальному лечению пациентов. По 1 млрд грн в год планируют выделять на реимбурсацию (программа "Доступные лекарства" — возмещение стоимости препаратов астматикам, диабетикам, гипертоникам и еще некоторым категориям больных). За три будущих года в 10,8 раза больше, чем в 2017 году, выделят денег на строительство и ремонт дорог — это свыше 154 млрд грн. На них, например, можно построить с нуля почти 20 000 км дорог 1-й категории (4 полосы с разделительным барьером, светофорами, знаками, разметкой и пр.) или капитально отремонтировать 35 000 км таких дорог.

На земельную реформу — проведение общенациональной оценки земель, оцифровку документации, ведение Земкадастра — за 3 года выделят почти 900 млн грн. Наконец, запланирована масштабная приватизация госимущества, причем 98% поступлений, или по 17,1 млрд грн в год, хотят получить в 2018-м и 2019 годах и лишь 0,5 млрд — в 2020 году.

МНЕНИЯ. Эксперты называют многие из этих цифр выполнимыми, а если что — в документ внесут правки в 2018 году. Экономист Иван Никитченко считает резолюцию положительным шагом с точки зрения перехода к прогнозированию развития страны, хотя многие процессы в стране все еще нестабильны и могут преподнести сюрпризы: "Высокая неопределенность относительно будущего — один из основных рисков для ведения бизнеса в Украине. Конечно, принятие резолюции не означает, что бизнес-среда в Украине сразу станет прогнозируемой. Но важен сам факт ее принятия, сигнал, что страна переходит к планированию развития на несколько лет. Это ориентир, на основе которого будут формироваться госбюджет и местные бюджеты. Конечно, это прогноз, никаких гарантий нет. Но он показывает, что цены будут повышаться, но не так быстро, как сейчас. Но будет расти и экономика, пусть и не быстро. То есть будет улучшение уровня жизни, постепенное снижение ставок по депозитам и кредитам".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко оценил бюджетную резолюцию как "в целом нормальную". "Насчет роста ВВП и минимальной зарплаты — реально, такая низкая инфляция — это скорее пожелание, ведь для этого нужна стабильность экономики", — анализирует Охрименко. А вот масштабной приватизации ожидать вряд ли стоит, так как оба эксперта уверены, что на нее не найдется политической воли. Поэтому рассчитывать, что казна пополнится за счет продажи оставшегося госимущества, не приходится.

Источник: http://www.segodnya.ua