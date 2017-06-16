МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗА СУТКИ?!

16.06.2017 11:55

Пока этого сделать нельзя никак. И если вам попадаются объявления с таким предложением – не верьте, это – афера. Просто очень много желающих и за «скорость» готовы заплатить.





Технический директор проекта Александр Юрьев в интервью газете «Сегодня» рассказал, что за два месяца в три раза возрос спрос на биометрию. В Миграционной службе объясняют, что сутки для изготовления – это технически невозможно.



Меньше чем за трое суток паспорт биометрический вам не сделают и не выдадут. Это станет возможным тогда, когда данные всех граждан страны внесут в Единый демографический реестр. Когда точно это будет – не сообщают.

Источник: http://zi.dn.ua