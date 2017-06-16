- Порошенко: Титанічна праця медиків дає шанс на життя нашим воїнам16:30
- Російські бойовики у зоні АТО видають загиблих за дезертирів, - розвідка16:10
- "Подыгрывают партии войны": у Лаврова испугались мирной реинтеграции Донбасса15:50
- Бійцю АТО, з якого таксист здер втричі дорожче за свої послуги, відшкодували збитки15:10
- Не зміг знайти фашистів: вчений з Росії підірвав мережу розповіддю про враження від Києва14:51
- Более 16 тыс. участников АТО нуждаются в санаторно-курортном лечении13:50
- "Киндерсюрпризу" Януковича светит приличный срок за сбыт краденого12:10
- У Міносвіти заявили, що ЗНО не є абсолютним показником якості навчання11:50
- Депутат розкрив сутність пенсійної реформи11:37
- Жебривский: единственный надежный щит от российских пуль — перекрыть украино-российскую границу10:50
НБУ вводит валютные лицензии для физлиц за рубеж
Нацбанк вводит выдачу индивидуальных валютных лицензий на перечисление иностранной валюты за границу
Об этом сообщает пресс-служба Нацрегулятора.
Так, на основании такой лицензии физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до $50 тысяч (в эквиваленте).
«Такая упрощенная система предоставления индивидуальных лицензий облегчит и ускорит проведение физическими лицами соответствующих валютных операций. В то же время, по оценкам Национального банка, объем таких операций не будет иметь существенного влияния на состояние валютного рынка», — отмечают в Нацбанке.
Отметим, что физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.
«Воспользоваться электронной лицензии в пределах установленного лимита физлица смогут для осуществления трех видов валютных операций: для инвестиций за границу; по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины; с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни», — констатируют в пресс-службе НБУ.
Как уточняют в Нацбанке, физические лица смогут воспользоваться лицензией с 3 июля 2017 года. Чтобы получить е-лицензию физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк.
В свою очередь банк при условии соответствия представленной заявителем информации направляет в Национальный банк запрос в электронном виде для выдачи этому лицу электронной лицензии.
«Для представления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную систему Регистрация индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций», — информирует Нацбанк.
Следует отметить, что эта система утверждена постановлением правления НБУ №54 от 15 июня 2017 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, НБУ, валюта, лицензия
- Курс НБУ на 6 октября: доллар – 21,21 грн, евро – 23,83 грн
- Украинцам разрешили держать валюту за границей
- Гривна вновь укрепляется к доллару и евро. Курс валют на сегодня, 28 августа
- НБУ принял пакет мер по смягчению валютных ограничений
- Курс валют на сегодня, 20 июля
- Курс валют НБУ на 26 октября: доллар подорожал
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии15:30
- Донецкая фильтровальная станция вновь обстреляна14:11
- В ОРДЛО дают зарплату, - разведка13:34
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КРАМАТОРСКЕ ЖДУТ НА КОМИССИЮ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ13:10
- "Мариуполь" определился с новым логотипом12:50
- В Славянке женщина убила сожителя одним ударом ножа12:31
- СХІД – ЗАХІД: НА ДОНЕЧЧИНІ МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 10:10
- В ВОЛНОВАХЕ ОТРАВИЛИСЬ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ОДИН ДЕТСАД09:32
- Военный прилюдно сделал предложение своей девушке во время празднования освобождения Мариуполя08:50
- Это еще не конец: Группировка "ДНР" похвасталась числом "отжатых" рынков08:36
- Порошенко: Титанічна праця медиків дає шанс на життя нашим воїнам16:30
- Російські бойовики у зоні АТО видають загиблих за дезертирів, - розвідка16:10
- "Подыгрывают партии войны": у Лаврова испугались мирной реинтеграции Донбасса15:50
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии15:30
- Бійцю АТО, з якого таксист здер втричі дорожче за свої послуги, відшкодували збитки15:10
- Не зміг знайти фашистів: вчений з Росії підірвав мережу розповіддю про враження від Києва14:51
- Вчені пояснили, чому кішки і собаки люблять, коли їх гладять по голові14:30
- Донецкая фильтровальная станция вновь обстреляна14:11
- Более 16 тыс. участников АТО нуждаются в санаторно-курортном лечении13:50
- В ОРДЛО дают зарплату, - разведка13:34
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты