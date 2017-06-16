Нормандский формат: названа основная задача Украины

16.06.2017 21:23

Руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал о важнейшей задаче Украины в нормандском формате

Об этом Николай Сунгуровский рассказал в эксклюзивном интервью Politeka.

«В первую очередь, следует разделить вопросы, которые обсуждаются в «нормандской формате». Если мы говорим, что на передовой у нас столкновения не с регулярными российскими войсками, а с представителями самопровозглашенных республик, то с ними также стоит вести переговоры. В частности, об обмене пленными, о временном затишье, гуманитарной помощи и тому подобном. То есть это — тактический уровень переговоров», — отметил он.

Эксперт утверждает, что для Украины очень важно заставить Кремль признать себя страной агрессором.

«В «нормандском формате» самое важное — заставить Россию признать себя агрессором. Поскольку пока что она показывает себя режиссером этого конфликта, миротворцем. И в этом состоит весь парадокс», — добавил он.

Источник: Politeka