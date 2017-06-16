Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Нормандский формат: названа основная задача Украины

16.06.2017 21:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нормандский формат: названа основная задача Украины

Руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал о важнейшей задаче Украины в нормандском формате

Об этом Николай Сунгуровский рассказал в эксклюзивном интервью Politeka.

«В первую очередь, следует разделить вопросы, которые обсуждаются в «нормандской формате». Если мы говорим, что на передовой у нас столкновения не с регулярными российскими войсками, а с представителями самопровозглашенных республик, то с ними также стоит вести переговоры. В частности, об обмене пленными, о временном затишье, гуманитарной помощи и тому подобном. То есть это — тактический уровень переговоров», — отметил он.

Эксперт утверждает, что для Украины очень важно заставить Кремль признать себя страной агрессором.

«В «нормандском формате» самое важное — заставить Россию признать себя агрессором. Поскольку пока что она показывает себя режиссером этого конфликта, миротворцем. И в этом состоит весь парадокс», — добавил он.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, нормандский формат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх