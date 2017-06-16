Один із підозрюваних до вбивства Вороненкова заарештований

16.06.2017 21:40

Сьогодні, 16 червня, рішенням Голосіївського суду столиці було заарештовано на наступні два місяці без права внести заставу Ярослава Тарасенко, якого підозрюють в причетності до вбивства російського політика і колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.



Заарештованому чоловіку 36 років і він є мешканцем Павлограда. Йому висувають звинувачення у співучасті у вбивстві російського політика. Також сторона звинувачення надала інформацію, що Тарасенко є фігурантом іншої кримінальної справи, що нині розглядає Новомосковський районний суд Дніпропетровщини, висуваючи чоловікові звинувачення у скоєнні насильницьких злочинів із застосуванням вогнепальної зброї. Врахувавши аргументи прокурора, що затриманий може намагатись сховатись від слідства або намагатись вплинути на свідків, суд ухвалив рішення арештувати чоловіка на наступні 60 діб.



Варто нагадати, що російський політик Денис Вороненков переїхав до України в 2016 році, отримавши українське громадянство. Його було вбито в березі цього року в центрі Києва. Кілер політика також загинув в результаті перестрілки з охоронцем Вороненкова.