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Парень сядет в тюрьму из-за котенка (видео)
В Луцке 21-летнему парню дали 5 лет тюрьмы за издевательство над котенком
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, 21-летнего Юрия Гнатюка, который издевался над животными, приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. Раньше он привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.
Несмотря на имеющееся у него психиатрическое расстройство, эксперты признали Юрия способным осознавать свои действия.
В декабре прошлого года его подруга, 19-летняя Любовь Торопина, которая принимала участие в издевательствах над беззащитными животными и снимала их на камеру, была осуждена на 3 года и 6 месяцев лишения свободы с установлением двухлетнего испытательного срока.
Изверги выложили видео, где котенка засовывают в морозильную камеру, подогревают в печи и стирают в стиральной машине. Затем котенка выбросили в окно многоэтажки. Животное удалось спасти.
Как писала Politeka, в городе Алматы (Казахстан) запечатлены кадры спасения собаки и хозяина, упавших в водохранилище Сайран. На видео-хостинге Youtube видно как молодые люди перейдя заграждение водохранилища пытаются спасти человека и собаку. Они принимают решение создать «живую цепь» и, взявшись за руки, опускались к пострадавшим.
Напомним, в мае в Индии корова спасла жизнь девушке, которую хотели убить из-за якобы оскверненной чести. Двое старших братьев хотели отомстить сестре за то, что она сбежала с любимым человеком без согласия семьи. Мужчины начали избивать женщину, однако корова рогами и копытами атаковала нападавших, после чего тем пришлось спасаться бегством.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Луцк, животное, тюрьма, котенок
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