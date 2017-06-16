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Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля

16.06.2017 22:10
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Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля

По словам президента, Коль сделал бесценный вклад в укрепление европейского единства и преодоления шрамов Холодной войны

 

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Об этом он написал в Facebook.

"Искренние соболезнования немецкому народу из-за невосполнимой утраты человека-эпохи Гельмута Коля, лидера, который сделал бесценный вклад в укрепление европейского единства и преодоления шрамов Холодной войны", – написал он.

Ране сообщалось, что в Германии в возрасте 87 лет скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. По информации издания, он умер у себя дома в Людвигсхафене.

Гельмут Коль возглавлял немецкое правительство с 1982 по 1998 год. Коль сыграл важную роль в установлении добрососедских связей между ФРГ и Россией, вошел в историю как "канцлер единства", так как при нем произошло объединение Германии.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Германия, Гельмут Коль, Порошенко
 
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