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Почему не работает нормандский формат: эксперт назвал противоречия
Руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский объяснил, почему норманнский формат не дает желаемого результата для Украины
Об этом Николай Сунгуровский рассказал в эксклюзивном интервью Politeka.
Эксперт уверен, что в «нормандском формате» задействован неправильный алгоритм, который противоречит международной практике решения конфликта.
«Сначала должно быть перемирие, затем — запуск программы по разоружению и демобилизации, реинтеграция. На территориях нужно восстанавливать экономическую деятельность, возвращать беженцев. И только после этого проводить какие-то выборы, а не на оборот», — отметил он.
Как писала Politeka, ранее Николай Сунгуровский рассказал о важнейшей задаче Украины в нормандском формате. Эксперт утверждает, что для Украины очень важно заставить Кремль признать себя страной агрессором.
Источник: Politeka
Теги: политика, Украина, Донбасс, нормандский формат
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