Почему не работает нормандский формат: эксперт назвал противоречия

16.06.2017 22:41

Руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский объяснил, почему норманнский формат не дает желаемого результата для Украины

Об этом Николай Сунгуровский рассказал в эксклюзивном интервью Politeka.

Эксперт уверен, что в «нормандском формате» задействован неправильный алгоритм, который противоречит международной практике решения конфликта.

«Сначала должно быть перемирие, затем — запуск программы по разоружению и демобилизации, реинтеграция. На территориях нужно восстанавливать экономическую деятельность, возвращать беженцев. И только после этого проводить какие-то выборы, а не на оборот», — отметил он.

Как писала Politeka, ранее Николай Сунгуровский рассказал о важнейшей задаче Украины в нормандском формате. Эксперт утверждает, что для Украины очень важно заставить Кремль признать себя страной агрессором.

Источник: Politeka