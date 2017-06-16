Політолог назвав припинення АТО показухою для Трампа

16.06.2017 14:25

Розмови щодо зміни формату АТО напередодні зустрічі Порошенка з Трампом не випадкові, оскільки Україна хоче створити видимість, що витратила гроші США правильно. Про в інтерв'ю журналістам заявив український політолог Віктор Небоженко, передає replyua.net. Політолог переконаний, що Сполучені Штати інвестували величезні гроші в Україну, і тепер Трамп буде вимагати від Порошенка звіту про те, куди їх витратили.



«Місцеві бригадири, місцеві виконроби, місцеві директори фірм розікрали ці гроші і використовували їх неефективно. І тому, коли їх викликає до себе господар грошей Трамп, він запитає: «Петре Олексійовичу, чому нічого не зроблено за ці три роки, незважаючи на наше терпіння». А у нас кажуть, про те, що ми готуємося наступати на Донецьк», - сказав експерт. Небоженко вважає, що все це зроблено виключно для того, щоб Трампу хоч що-небудь показати з тих зусиль, які нібито робить проамериканський уряд України.



«Я не знаю, наскільки це подіє, тому що, швидше за все, Трамп буде налаштований все-ж провести серйозну ревізію політичного керівництва країни. З огляду на те, що Америка дає гроші, він має на це право », - сказав він.