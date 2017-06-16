- В Украине запретили пользоваться российскими сервисами при регистрации доменов18:52
- У Дніпрі затримано жінку, яка била молотком в театрі ветерана війни на Сході18:11
- Число людей, которые задекларировали украинскую национальную идентичность, радикально увеличилось16:50
- СБУ задержала декана ВУЗа, который за деньги закрывал сессии студентов16:31
- Чего нельзя приватизировать в Украине14:50
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса14:10
- Получатели субсидий будут больше платить за коммуналку13:50
- Володимир Гройсман: 80% пенсіонерів в Україні отримують мінімальну пенсію13:10
- Руководители трех крупнейших металлургических предприятий Украины опасаются, что уже осенью ситуация с металлоломом резко ухудшится12:30
- Луганчанина-живодера засудили до 5 років за садистські знущання над кошенятами12:10
Порошенко наказав Кабміну підняти пенсії восени та ліквідувати усі обмеження для працюючих пенсіонерів
Уряд України отримав доручення від президента України Петра Порошенка щодо збільшення восени розміру пенсій, скасування їх оподаткування та зняття усіх обмежень для пенсіонерів, які працюють.
Як передає replyua.net, про це глава держави заявив під час сьогоднішнього засідання Національної ради реформ, повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook. «Під час засідання Нацради реформ глава держави доручив уряду вже восени підняти пенсії, скасувати оподаткування пенсій і всі обмеження для працюючих пенсіонерів», - написав Цеголко.
За словами Порошенка, влада зацікавлена, аби пенсіонери у подальшому могли працювати, тому «їх не потрібно видавлювати з робочих місць». «Я переконаний, що невиправданим на сьогоднішній день є і обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, і оподаткування пенсій», - зазначив президент. Порошенко також підкреслив, що до кінця поточного року буде зростати мінімальна пенсія.
«Підвищення розміру мінімальної пенсії також відбудеться поточного року, і я переконаний, що є можливість розглянути можливість перенести це з грудня на листопад або навіть на жовтень», - додав Порошенко.
Теги: Донбасс, Кабмин, Порошенко, пенсии
- Порошенко сделал сенсационное заявление (ВИДЕО)
- “Сеня, прощай”: скоро Украина получит нового премьера
- Порошенко поручил Кабмину временно прекратить грузовое авто- и ж/д сообщение с Крымом
- Среди главных заданий нового Кабмина стоит восстановление Донбасса
- Порошенко настаивает на отставке целого ряда министров и лично Яценюка, - Нусс
- Чем не угодили Порошенко Яресько и другие "варяги"
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"17:50
- В четырех районах Донецкой области восстановлено водоснабжение - ДСНС 17:34
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом17:17
- Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка 16:10
- В Авдіївці є «волонтери», які вводять в оману місцевих мешканців, - голова міста15:30
- В «ДНР» ОПАСАЮТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ЗАХВАЧЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ15:10
- В Донецкой области задержан водитель-наркоман14:30
- Поліція посилює патрулювання на Донеччині13:34
- У МАРІУПОЛІ ДОСЛІДЖУЮТЬ КЛАДОВИЩА12:55
- В Украине запретили пользоваться российскими сервисами при регистрации доменов18:52
- Метпідприємства Маріуполя можуть зменшити виробництво через проблеми з доставкою вантажів18:38
- У Дніпрі затримано жінку, яка била молотком в театрі ветерана війни на Сході18:11
- В Мариуполе проходит празднование третьей годовщины освобождения от "ДНР"17:50
- В четырех районах Донецкой области восстановлено водоснабжение - ДСНС 17:34
- Донбасс получит 17 тонн гумпомощи отправленную Красным Крестом17:17
- Число людей, которые задекларировали украинскую национальную идентичность, радикально увеличилось16:50
- СБУ задержала декана ВУЗа, который за деньги закрывал сессии студентов16:31
- Терористи добу тримали місцевих підлітків у глибокому котловані - розвідка 16:10
- В Дании археологи обнаружили грандиозную находку15:51
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых