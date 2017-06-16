Порошенко намерен предложить Раде неотложный законопроект о медреформе в селе

16.06.2017 16:23

По словам президента, сегодня 30% украинцев проживает в сельской местности, где уровень медицинской помощи недопустимый

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предложит Верховной Раде Украины рассмотреть как неотложный законопроект о медицинской реформе в селе. Об этом он сказал во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце.

По словам президента, сегодня 30% украинцев проживает в сельской местности, где уровень медицинской помощи недопустимый.

"Именно поэтому я дал поручение подготовить соответствующий законопроект и предложу рассмотреть его в Верховной Раде как неотложный. Мы должны предложить для украинского села совершенно новые современные решения, не просто изменение финансирования, а решения, которые должны опираться на модерновые телекоммуникационные технологии, консультирование, лечение. Приоритетом поставить обеспечения медицинским транспортом, что вместе со строительством дорог позволит значительно улучшить медицинское обеспечение жителей украинского села", — подчеркнул он.

Ранее председатель парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада может рассматривать во втором чтении законопроект №6327 по медреформе уже осенью.

Источник: http://www.segodnya.ua



