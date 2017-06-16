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Правый сектор раздел Яроша

16.06.2017 19:00
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Правый сектор раздел Яроша

Дмитрию Ярошу запретили носить форму организации «Тризуб»

Бывшему главе «Правого сектора» и «Тризуба» Дмитрию Ярошу на собрании запретили одевать форму «Тризуба». Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский.

«Вчера состоялось собрание «Тризуба» имени Степана Бандеры, на котором должность проводника была упразднена, поскольку Ярош, занимая эту должность, не исполнял своих обязанностей со времен окончания Майдана. Теперь в «Тризубе» не существует такой должности. И форма «Тризуба» по внутренним правилам организации должна висеть у Дмитрия Яроша в шкафу, ведь одеть ее он может только с разрешения командира «Тризуба» имени Степана Бандеры», — написал Скоропадский.

Организация «Тризуб» имени Степана Бандеры называет себя основой Национально-освободительного движения «Правый сектор».

Как сообщала Politekaв Каменском на Днепропетровщине произошел конфликт, в котором 52-летний таксист подвозил компанию людей, которые были «навеселе». В ходе поездки между ними возник конфликт из-за языка общения. В потасовке произошла стрельба, виновником которой был личный охранник Яроша. Полиция задержала стрелка.




Теги: Донбасс, Правый сектор, Ярош
 
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