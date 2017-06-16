Стало известно, сколько украинцев уже воспользовались безвизом

16.06.2017 13:35

С начала действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом границу пересекли почти 315 тысяч украинцев, передает Корреспондент со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время путешествия 63 тысячи наших соотечественников использовали биометрические паспорта. Из них 8690 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт, – сообщают пограничники.

При этом 1950 граждан, а это 22%, следовали за границу авиационным транспортом. Остальные пользовались железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей.

Отмечается, что с начала внедрения безвизова в пересечении границы отказано 16 гражданам Украины, преимущественно из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания.

Источник: http://from-ua.com