Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину

16.06.2017 21:33

Руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, как Украина может поплатится за промедление в вопросе признания ОРДЛО оккупированными территориями

Об этом Николай Сунгуровский рассказал в эксклюзивном интервью Politeka.

Эксперт считает, что Россия может выставить Украине счет за энергоресурсы, которые поставляются на оккупированные территории.

«Ведь впоследствии может окажется, что РФ поставляет газ, например, на оккупированную территорию (которую мы еще не признали оккупированной), а затем Украине выставят за это счет. Мол, вы же не признали, что это не украинская территория — платите», — отметил он.

Сунгуровский заявил, что подобную схему Россия уже применяла с Приднестровьем.

«Так было в Приднестровье. Они до сих пор получают российский газ, а платит за него Молдова. Во избежание такой ситуации стоит думать о рисках заранее», — добавил он.

Источник: Politeka