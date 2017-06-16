Уряд спрогнозував процес девальвації гривні у найближчі три роки

16.06.2017 19:15

Протягом наступних трьох років гривня буде поступово знецінюватися, а долар, відповідно, почне дорожчати. Як передає replyua.net, такі прогнози курсу валют в проект Бюджетної резолюції до 2020 року заклав уряд, який вже схвалив документ на своєму засіданні, пише «Економічна правда».



Мінфін розрахував параметри загального фонду держбюджету виходячи з того, що обмінний курс гривні (в середньому за рік) в 2018 році складе - 29,3 грн / долар, в 2019 році - 30,5 грн / долар, в 2020 році - 31 грн. /долар.



Відзначимо, що офіційний курс долара від Нацбанку сьогодні, 16 червня, становить 26,00 грн. У держбюджеті на 2017 рік заклали долар по 27,2 грн. За всю свою історію гривня встановила антирекорди більше двох років тому - 26 лютий 2015 го в офіційних курсах НБУ долар СШАстановив 30,01 грн, а євро - 34,04 грн. Національного банку стало відомо, що блокада вугільних поставок з території непідконтрольного Донбасу призводить до дестабілізації курсу валют. Оцінкою масштабів негативного сценарію розвитку ситуації займається команда фахівців, які відзначають, що залежить все від зростання вугільного імпорту і його вартості. Раніше президент України зазначив, що країна втратить близько 2 млрд. доларів через блокаду Донбасу.