В БОЛЬНИЦАХ «УКРЗАЛИЗНЫЦИ» БУДУТ ЛЕЧИТЬ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ

16.06.2017 15:20

В больницах «Укрзализныци» будут лечить всех пациентов



Лечебные учреждения, которые находятся в ведении «Укрзализныци» теперь будут осуществлять лечение всех без исключения пациентов. Это предусматривает меморандум про взаимодействие и сотрудничество, который был заключен между «Укрзализныцей» и Минздравом.



По словам и.о. Министра здравоохранения, они хотят привлечь железную дорогу для того, чтобы обеспечивать медпомощь первого звена и экстренную помощь всем без исключения гражданам.



Также другие ведомства, которые имеют собственные учреждения здравоохранения, призывают присоединиться к данной программе.



Представители «Укрзализныци», в свою очередь, говорят о том, что хотят быть частью общегосударственной реформы и принимать участие во всех без исключения пилотных проектов.

Источник: http://zi.dn.ua