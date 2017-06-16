Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В БОЛЬНИЦАХ «УКРЗАЛИЗНЫЦИ» БУДУТ ЛЕЧИТЬ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ

16.06.2017 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В БОЛЬНИЦАХ «УКРЗАЛИЗНЫЦИ» БУДУТ ЛЕЧИТЬ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ

В больницах «Укрзализныци» будут лечить всех пациентов 

Лечебные учреждения, которые находятся в ведении «Укрзализныци» теперь будут осуществлять лечение всех без исключения пациентов. Это предусматривает меморандум про взаимодействие и сотрудничество, который был заключен между «Укрзализныцей» и Минздравом. 

По словам и.о. Министра здравоохранения, они хотят привлечь железную дорогу для того, чтобы обеспечивать медпомощь первого звена и экстренную помощь всем без исключения гражданам. 

Также другие ведомства, которые имеют собственные учреждения здравоохранения, призывают присоединиться к данной программе.

Представители «Укрзализныци», в свою очередь, говорят о том, что хотят быть частью общегосударственной реформы и принимать участие во всех без исключения пилотных проектов.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, лечение, Укрзализниця, пациент, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх