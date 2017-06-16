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В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ

16.06.2017 17:03
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бизнесмена, который способствовал деятельности террористической организации “ЛНР”, передает пресс-центр СБУ.

“Правоохранителями установлено, что злоумышленник в 2015-2016 годах предоставлял в распоряжение незаконных вооруженных формирований собственную специализированную технику для строительства боевиками фортификационных сооружений, окапывания танков и военных транспортных средств на полигонах Луганской области. Оперативники Управления СБУ в Тернопольской области задержали коллаборанта в одном из районов столицы, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.
Как сообщают в СБУ, во время обысков по месту проживания и ведения хозяйственной деятельности луганчанина правоохранители изъяли документацию, наличные и банковские карточки, которые использовались его сообщниками для перечисления средств боевикам. Уголовное производство в отношении одного из них, открытое по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, сейчас находится на рассмотрении в Тернопольском горрайсуде.
Злоумышленнику объявлено о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, Киев, бизнес, боевик, ЛНР, АТО
 
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