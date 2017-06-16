Всеобщее декларирование для физлиц вводиться не будет – Гройсман

16.06.2017 08:30

Система такого декларирования не будет внедряться в рамках бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, отметил премьер

Кабинет министров Украины не намерен инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это было постоянное предложение в каждой резолюции для того, чтобы запустить программу, систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, то есть фактически эта система внедрена не будет", – рассказал Гройсман, говоря о наличии в бюджетной резолюции на 2018-2020 годы пункта о введении общего декларирования для физлиц.

Как сообщалось, в проекте бюджетной резолюции на 2018-2020 года Кабминпланировал определить приоритетом введение общего декларирования доходов и расходов физических лиц и налогового контроля с использованием непрямых методов по соответствию доходов и расходов и дальнейшее снижение налогов на заработную плату.

Напомним, еврокомиссар Европейского Союза по вопросам европолитики соседства и расширения Йоханнес Хан положительно оценил е-декларирование в Украине.

Источник: http://www.segodnya.ua



