Вспышка кори: украинский курорт под угрозой

16.06.2017 13:45

Стало известно, какие регионы Украины оказались лидерами по количеству заболевших корью

Согласно данным Минздрава, на сегодняшний день наибольшее количество больных зафиксировано в Ивано-Франковской и Одесской областях. Отмечается, что такого уровня заболеваемости в Украине не фиксировали с 2006 года.

В поликлиниках Одессы огромные очереди. Уже заболело более 300 человек. Также отмечается существенный рост заболевших детей, их количество увеличилось в семь раз.

В Минздраве отметили, что вакцины от кори пока хватает, однако не все взрослые хотят прививать своих детей. Из-за этого вирус быстро распространяется.

По этой причине, родителям настоятельно рекомендуют не затягивать с вакцинацией, так как непривитые дети переносят заболевание очень тяжело — с осложнениями и пневмонией. Корь опасна еще тем, что это очень контактное заболевание.

Как известно, заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета. Симптомами кори является высокая температура, насморк, кашель, сыпь, иногда рвота и понос.

Самая эффективная защита от кори – прививка. Ее делают детям в 12 месяцев и 6 лет. Если человек не был привит, шансы заболеть велики.

Источник: МОЗ