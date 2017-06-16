ЗА ЧТО ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ УКРАИНСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ

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Недавно вместо ГАИ дороги стали обслуживать патрульные полицейские. Сидеть в засадах они не могут, а вот превышение скорости отследить в состоянии. Так чем же будет заниматься патрульная полиция на дорогах?
Национальная полиция, как сообщили в пресс-службе МВД, будет дежурить на таких трассах, как Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин – Сарны. В будущем экипажи появятся и на других трассах после того, как проведут дополнительный набор.
90% времени дорожная полиция, по словам ее руководства, будет находиться в движении. Засады в кустах они устраивать не будут, а вот останавливаться по необходимости могут. Также экипажи дорожной полиции будут реагировать не только на нарушения ПДД, которые происходит у них на глазах, но и на сообщения диспетчера.
Первое время за превышение скорости штрафовать не будут, потому что нет оборудования для фиксации. Но позже камеры изменения скорости установят на автомобили.
Патрульная полиция может останавливать автомобиль при помощи жезла. Также полицейские рассчитывают на то, что в законы внесут изменения и они смогут проводить «слепые» проверки водителей на трезвость.
Полицейские говорят, что патрули будут смешанные (и новые, и старые сотрудники). Это объясняют тем, что у старых сотрудников есть опыт, а молодые полицейские еще недостаточно обучены.
Никаких планов и разнарядок полицейским не давали, ведь, по словам руководства, и так понятно, что если участок сложный, то без нарушений не обойдется.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, водитель, полиция, штраф
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