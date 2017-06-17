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Чего нельзя приватизировать в Украине

17.06.2017 14:50
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Чего нельзя приватизировать в Украине

В законодательстве Украины установлен исчерпывающий перечень имущества, приватизация которого не допускается.

Нюансы приватизации жилых и нежилых помещений, имеющих статус «общежитие», прописаны в Законе Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». Согласно этому документу, находящиеся в государственной собственности общежития могут перейти в собственность граждан по решению органов местного самоуправления.

Но есть ряд исключений.

Приватизации не подлежат жилые и нежилые помещения, которые расположены на территории:

— закрытых военных поселений;

— предприятий;

— учреждений и организаций;

— природных, биосферных и историко-культурных заповедников;

— музеев;

— национальных парков;

— ботанических садов;

— дендропарков, зоопарков и ландшафтных парков;

— парков памятников садово-паркового искусства.

В случае, если общежитие находится в собственности предприятия, учреждения, или организации, которые образовались в процессе корпоратизации или приватизации, то граждане имеют право приватизировать жилые помещения только в случае, если общежития будут переданы в коммунальную собственность. И только при условии, что они живут в них не менее пяти лет на законных основаниях.

Источник: hyser.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, приватизация, исключение
 
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