Число людей, которые задекларировали украинскую национальную идентичность, радикально увеличилось

17.06.2017 16:50

Количество граждан Украины, считающих себя украинцами по национальности, растет и на сегодня составляет 90,6% населения — указывают данные соцопроса, проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центр Разумкова).

Результаты соцопроса приводят своей статье «Национальный вопрос: Украина как Европа» для еженедельника «Зеркало неделя. Украина» народный депутат Игорь Грынив и польский политик Мирослав Чех. Согласно данным исследования, русскими по национальности считают себя лишь 6,3%. Представителями прочих национальностей называют себя лишь 2,7% граждан.

При этом, чаще всего украинскую национальную идентичность декларируют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Авторы констатируют, что число людей, которые задекларировали украинскую национальную идентичность, радикально увеличилось.

«Для сравнения следует привести данные о национальном составе населения Украины согласно переписям населения 1989-го и 2001 гг.: украинцы —72,7 и 77,8%, соответственно русские —22,1 и 17,3, прочие —5,2 и 4,9%», — говорится в статье.

И.Грынив и М.Чех признают, что на сегодняшнюю национальную структуру населения Украины повлияли аннексия Крыма и оккупация значительной части Донбасса, регионов с традиционно высоким процентом этнических русских и представителей других национальных групп. Тем не менее, резкое уменьшение количества людей, в нынешнем году задекларировавших русскую или иную национальную идентичность, произошло не только за счет оккупации этнически неукраинских территорий, поскольку на оккупированных территориях остались не только русские, но и много украинцев.

Социологический опрос крупнейшие четыре социологических центра Украины провели в марте нынешнего года. В нем приняли участие 14 тысяч респондентов, по 500 в каждой области, а в Киеве, Харьковской и Одесской областях — по 1 тысяче.

Области, кроме названных, были объединены в крупные регионы, чтобы снизить погрешность опроса. Результаты исследования позволили создать карту общественных настроений украинского сообщества по таким вопросам, как национальная идентичность, языковая проблема, конфессиональная принадлежность, отношение к ЕС и НАТО и т. п.

Источник: argumentua.com